Estevo tiene 27 años y pasa el verano rescatando bañistas en las playas más salvajes de A Coruña

Lejos de las playas urbanas. De esos arenales resguardados en los que el mar apenas se mueve y los bañistas flotan tranquilos entre las boyas. Hay otras playas donde el océano manda.

Es el caso de las playas de Arteixo, donde se ubican algunas de las playas más salvajes -a la vez que espectaculares- de la comarca. Son aquellas que requieren del doble de vigilancia. Así, mientras un grupo de socorristas controla desde la arena, a pocos kilómetros de distancia, otro equipo de "lancheros" permanece atento al walkie-talkie. Si ocurre algo, salen disparados.

Desde el Puerto Exterior de A Coruña, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, una embarcación y una moto de agua permanecen listas para acudir a la ayuda de sus compañeros. Si el oleaje está fuerte y el socorrista no es capaz de llegar a nado, ahí están los patrones con sus lanchas.

Entre quienes esperan esa llamada está Estevo Capelán, de 27 años. En invierno trabaja como buzo profesional y en verano se convierte en patrón de socorrismo. Ya desde pequeño apuntaba maneras. Fue deportista de competición en pesca submarina, siendo campeón gallego sub 23 y 3º de España. "Siempre me gustó el mar. Por eso elegí este trabajo", reconoce.

A sus 19 años, se apuntó a un curso de socorrismo subvencionado por el ayuntamiento de Arteixo y, entonces, su vida cambió. Pero solo un poco, porque ni así lo sacaron del agua. Primero trabajó como socorrista en la playa de Sabón y de ahí dio el salto a las embarcaciones.

Hoy afronta su octavo verano en el servicio de socorrismo marítimo y es el miembro más veterano del equipo. En invierno, sin embargo, trabaja como buzo profesional haciendo reparaciones, inspecciones o trabajos de mantenimiento. "Como un albañil pero dentro del agua", ríe.

Él se mueve donde haya trabajo. "He estado en el Puerto Exterior, en Ferrol...", comenta el joven. Por eso, cuando llega el verano, lo siente como volver a casa: "Vivo aquí al lado y es un trabajo con el que estoy cómodo".

Vigilancia desde el mar

Aun así, su puesto de trabajo está lejos de la arena. Mientras miles de personas disfrutan del verano en arenales como Sabón, Repibelo, Combouzas o Barrañán, él observa el mar desde su lancha. Pasan también por aquellas pequeñas calas que, a pesar de no tener servicio de socorrismo, son las favoritas de los bañistas.

Patrones del servicio de socorrismo de Arteixo Cedida

Y cuando suena la emisora, no hay tiempo que perder. "Nos dicen que hay un bañista al que se está llevando la corriente o que un socorrista necesita ayuda dentro del agua. Entonces salimos a tope para allí", relata.

La rapidez es precisamente una de las ventajas de este sistema. A diferencia de otros municipios donde las motos acuáticas se guardan en la propia playa, en Arteixo la base se encuentra en el puerto. "A nosotros nos lleva cinco segundos echar la moto al agua. Cuando hay mucho oleaje es mucho más cómodo salir desde un puerto que desde la arena", explica.

Apoyo desde el mar

El servicio cubre algunas de las playas más complejas de la comarca. Zonas donde las corrientes suelen jugar malas pasadas y donde las emergencias no siempre tienen como protagonistas a los bañistas. "Hay muchos surfistas, pescadores o gente que practica skysurf. A veces el viento los arrastra mar adentro y tenemos que ir a buscarlos", cuenta.

De hecho, las intervenciones relacionadas con este deporte son bastante habituales. "Hay personas que se meten mucho en el mar cuando hace viento. Si son menos expertas, la cometa puede caer al agua y acabar a mucha distancia de la costa. Ahí tenemos que intervenir nosotros".

Con los surfistas sucede algo parecido. "Hay algunos que conocen perfectamente el mar, pero otros se meten en sitios para los que no están preparados", resume.

¿Su sueño? "Entrar en Salvamento Marítimo". Y aunque en su opinión el servicio de socorrismo esté lejos de esta profesión, lo cierto es que de mar y de corrientes sabe. Y mucho.