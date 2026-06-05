El primer día de cortes de trenes en A Coruña transcurre entre dudas, críticas y resignación: "Es un auténtico desastre"

Pasajero preguntando por los cortes de trenes en la estación de A Coruña con un bus alternativo de fondo

El primer día de cortes parciales en la estación de tren de A Coruña se vivió este viernes con una mezcla de normalidad, dudas y enfado entre algunos usuarios. Las obras de la futura estación intermodal ya han empezado a modificar los trayectos ferroviarios, aunque el mayor impacto llegará a partir del 26 de junio, cuando se producirá el corte total de la circulación hasta el 10 de julio.

Durante esta primera fase, que se prolongará hasta el 25 de junio, las principales afecciones corresponden a los trenes regionales entre A Coruña y Vigo Guixar, que realizarán por carretera el tramo entre A Coruña y Santiago, y a los Media Distancia con Ferrol y Lugo, con autobuses entre A Coruña y Betanzos-Infesta. También se verá afectado el último tren Madrid-A Coruña del 25 de junio, que cubrirá por carretera el trayecto entre Santiago y la ciudad herculina.

En la estación coruñesa, la mañana transcurrió sin grandes aglomeraciones, pero sí con viajeros que reconocían no estar plenamente informados de los cambios. Un pasajero que se dirigía a Madrid explicaba que se había enterado tarde de las modificaciones, aunque su tren no estaba afectado. "Mi opinión es que hay que amoldarse, aunque podría informarse de esto un poco mejor en la prensa y los medios locales. Yo no soy de aquí de todas formas. Vine el lunes y me marcho hoy y la verdad es que no me había enterado, ni cuando vine en el tren nadie me dijo nada tampoco", señalaba.

Planes alternativos antes del cierre total

Entre los usuarios habituales, la principal preocupación está ya puesta en el cierre completo previsto para finales de mes. Una mujer que trabaja en Pontevedra y utiliza el tren de forma frecuente explicaba que este viernes no se había visto afectada, pero sí tendrá que reorganizarse a partir del 26 de junio. "Yo voy en el tren todos los días pero no sabía que había cambios, porque los billetes que yo cojo están disponibles habitualmente. Sí que sabía que pronto cerrará la estación, pero no tenía ni idea de que ya por estos días había afectaciones", relataba.

En su caso, el cierre de la estación obligará a adelantar desplazamientos y cambiar rutinas laborales. "Yo, por ejemplo, a partir del día 26 sí me veré afectada, porque trabajo en Pontevedra. Tendré que irme el día antes en el último tren disponible, quedarme allí hasta el final de la semana y pedirme dos días de asuntos propios. Como lo supe con antelación, pues ya tengo ideado ese plan B".

También entre quienes viajaban a Vigo había dudas sobre cómo se desarrollarán las próximas semanas. Una viajera reconocía que acababa de conocer el alcance del corte total. "Me acaban de informar que vamos a estar dos semanas con la estación de trenes totalmente cerrada, por lo que a priori me veré obligada a venir en coche o a cambiar las citas o quehaceres que tenga aquí por una causa mayor".

Otro pasajero procedente de Ferrol sí se encontró ya con el servicio alternativo por carretera. "Yo pensé que cogería un tren y listo, pero en la estación de Ferrol me dijeron que la mitad del trayecto sería en bus. No sé si esto tomó más tiempo de lo habitual, pero supongo que no, porque he llegado con margen suficiente para coger mi próximo tren", explicaba.

Está todo el país en obras y no puede ser Viajero de Madrid afectado por los cortes

Las críticas más duras llegaron de un viajero procedente de Madrid que tenía que continuar hacia Ferrol. En su caso, el problema no era solo el corte de A Coruña, sino la sensación acumulada de incidencias y obras en diferentes puntos de la red ferroviaria. "Hablando claro, Renfe ahora mismo es una mierda, porque siempre hay problemas para ir a cualquier sitio. Yo y mi esposa venimos de Madrid, hemos venido muchas veces y, aunque nos gusta el tren, vamos a dejar de usarlo porque es un auténtico desastre", lamentaba.

El pasajero explicaba que les habían comunicado una espera de dos horas antes de poder continuar el trayecto. "Está todo el país en obras y no puede ser. Ahora nos han dicho que tenemos que esperar dos horas aquí. Es que no me parece ni medio normal".

Por ahora, Renfe mantiene los precios de los billetes pese a los cambios en los trayectos y a los incrementos de tiempo derivados de los desplazamientos por carretera. El mismo billete sirve para cubrir tanto el tramo en tren como el autobús habilitado en las conexiones afectadas.

La gran prueba llegará a finales de mes. Entre el 26 de junio y el 10 de julio, todos los servicios con origen o destino A Coruña se verán obligados a realizar por carretera parte de sus recorridos.