Arteixo pone en marcha la rehabilitación del complejo deportivo de Montegolf en A Coruña

La presencia de contenedores y obreros en Montegolf acerca a los vecinos de esta urbanización el acceso al complejo deportivo que hasta ahora no han podido utilizar. El Concello de Arteixo acaba de iniciar las obras de rehabilitación de este servicio.

Con una inversión de 648.000 euros, participan los ayuntamientos limítrofes en la zona, Arteixo, A Coruña y Culleredo. La Xunta aporta una subvención de 342.000 euros y los trabajos los llevará a cabo López Cao tras su adjudicación en concurso público.

El complejo deportivo fue cedido a Arteixo por la empresa Riofisa tras un acuerdo destinado a resolver el abandono de una instalación privada que fue afectada por la gran crisis inmobiliaria de finales de la primera década de este siglo.

La intervención aumentará los servicios previstos inicialmente. Se creará una gran zona deportiva para los vecinos de los tres ayuntamientos que viven a escasos metros unos de otros y se prevé que las tres administraciones colaboren en la prestación de esos servicios.

El complejo deportivo se compondrá de un edificio principal con vestuarios, aseos, salas polivalentes y zonas exteriores verdes en las que se integrarán varias pistas deportivas y una piscina al aire libre.

Pistas deportivas abandonadas en la urbanización Montegolf.

La previsión es que los trabajos puedan estar acabados a finales de este año para que el complejo esté preparado para su uso el próximo verano.

Rehabilitación y culminación

Las actuaciones previstas se centrarán en obras de rehabilitación, reparación, ampliación y modernización del equipamiento, sustituyendo, por ejemplo, las actuales pistas de pádel por pistas multideporte que favorezcan las actividades de dinamización y práctica de disciplinas alineadas con la actividad de los vecinos del entorno, informa el Concello de Arteixo.

En Montegolf, que comenzó a habitarse a comienzos de este siglo al borde del campo de golf de A Zapateira, está prevista también la culminación de la segunda fase, un proyecto planificado hace años pero que no ha conseguido arrancar.

Este plan aún está en tramitación. Una empresa inmobiliaria asume su desarrollo urbanístico, aunque no hay plazos. En la zona hay casetas de obra y en los primeros meses de este año se han llevado a cabo trabajos de desbroce en las parcelas que durante años han estado vacías.

El proyecto de completar la urbanización recibe el nombre de Silvana Residencial Golf. En las imágenes que aparecen en la página web se ven planos de las viviendas y recreaciones virtuales. El diseño de los hogares corresponde al estudio coruñés Barja Felpeto Arquitectos.