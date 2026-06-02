Un accidente en Alfonso Molina, en A Coruña, deja grandes retenciones en dirección Puente de Pasaje

Un accidente ocurrido esta mañana en Alfonso Molina, a la altura del concesionario Flexicar, está provocando grandes retenciones en el Puente Pasaje en dirección salida de la ciudad.

El siniestro tuvo lugar sobre las 09:45 horas de este martes. Según el 112, se trata de una colisión entre dos vehículos que, por suerte, se ha saldado sin personas heridas.

Sin embargo, el choque está provocando grandes retenciones de tráfico en la AC-11, al ocupar el carril izquierdo al completo y parte del derecho.

En paralelo, un motorista sufrió una caída a las 09:24 horas en la calle Médico Devesa Núñez sin resultar herido. La Policía Local acudió hasta el lugar y el 061, pero finalmente no necesitó ser trasladado a un centro médico.