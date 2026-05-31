Mari Nieves Gómez, vecina de Ciudad Jardín, en A Coruña: "Donde esté el mar, no se puede pedir más"

Mari Nieves Gómez lleva toda la vida vinculada a Riazor, en A Coruña: primero como estudiante de las Esclavas y aficionada del Dépor y, años después, como vecina de Ciudad Jardín. Esta coruñesa, que vivió sus primeros años en Juan Flórez, lleva con su familia casi 35 años en esta urbanización de casas unifamiliares a un paso del Paseo Marítimo. "Es un sitio muy bonito porque donde esté el mar, no se puede pedir más", asegura a Quincemil.

Para la vecina lo mejor de esta parte de la ciudad es la tranquilidad y la seguridad, siempre que no coincida con día de partido del Deportivo. "Es muy cómodo, tienes muchos servicios y el centro de la ciudad a un paso", dice. "También, al vivir en una casa, estás más aislada de los vecinos", añade.

Sin embargo, en los últimos años ha visto cómo Ciudad Jardín se ha ido deteriorando cada vez más: "En toda la acera de mi calle, en la avenida de la Habana, no hay baldosas, asfalto, ni bordillos enteros". Por lo que señala un abandono por parte del Concello al mantenimiento del entorno.

Como buena coruñesa, Mari Nieves es seguidora del Dépor desde niña, cuando acudía con su padre al estadio a ver los partidos. Ahora no lo hace, pero vive con emoción cada éxito del equipo.

"Cuando llegué, muchas de las casas eran auténticas ruinas, más adelante fue llegando gente, que las fue rehabilitando y dando sentido a la zona" Mari Nieves Gómez, vecina de Ciudad Jardín

"Viviendo aquí, hemos visto ya dos o tres reformas del estadio. Cuando nos mudamos se podía ver el marcador desde la planta de arriba, así que cuando había partido les decíamos a los niños que fuesen a mirar cómo iban. Ahora todo está cerrado", cuenta.

Vivir en la zona de Riazor es sinónimo de fútbol, te guste o no, y ella lo tiene muy claro: "A veces es un poco molesto por el ruido, pero es natural que se haga. Lo peor es que cortan la calle, no puedes acceder con el coche y cuando llegas a casa cansado fastidia bastante".

Avenida de la Habana en Riazor, A Coruña

Según explica, el principal problema es que un bar de la calle coloca mesas en la carretera durante los días de partido. Por lo que considera que la situación podría solucionarse con una mejor gestión por parte de la Policía Local y del Concello, obligando a colocar las mesas en la acera.

Mari Nieves explica que una de las ventajas de vivir en Riazor es estar, literalmente, al lado de la playa y del Paseo Marítimo. "Lo cual es perfecto para salir a caminar. Es un sitio privilegiado", apunta. Además, el aire llega directamente de la playa, por lo que destaca: "No hay gota de contaminación".

"Es un barrio muy cómodo, tienes muchos servicios y el centro de la ciudad a un paso" Mari Nieves Gómez, vecina de Ciudad Jardín

Desde que se mudó, ha vivido de primera mano la evolución de Ciudad Jardín. "Cuando llegué muchas de las casas eran auténticas ruinas, más adelante fue llegando gente, que las fue rehabilitando y dando sentido a la zona", explica.

Por último, entre sus lugares preferidos de Riazor, Mari Nieves destaca la zona del Playa Club, la avenida de Buenos Aires y la parte baja del estadio. "Es complicado escoger un sitio solo porque me gusta todo. Me encanta llegar andando hasta la plaza de Pontevedra, sentarme en los bancos delante de las entradas al estadio y tomar algo en los bares de Manuel Murguía", concluye.