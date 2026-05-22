El Plan Estratégico del Puerto de A Coruña encara su definición apoyado en los grandes ejes portuarios

Hace algo más de un año el Puerto de A Coruña puso en marcha el trabajo de elaboración de su Plan Estratégico, con el que pretende definir los ejes de desarrollo de la actividad portuaria para una nueva era. Ese futuro, según resumió este viernes el presidente portuario, está marcado por proyectos en distintas fases de desarrollo.

El traslado de todos los tráficos de graneles al puerto exterior, la puesta en marcha de los complejos industriales vinculados a las energías renovables y la transformación de los espacios del puerto interior con el desarrollo del proyecto Coruña Marítima definirán el Plan Estratégico, ha explicado Martín Fernández Prado.

El plan se estructura en seis ejes: actividad comercial y portuaria; infraestructura y servicios; integración puerto-ciudad; personas, digitalización y organización; sostenibilidad; y equilibrio financiero.

Cada uno de estos ejes tendrá implicaciones en los tres grandes proyectos de presente y futuro: Coruña Marítima, Green Port y El puerto y su hinterland, con el que se tratará de establecer conexiones directas entre punta Langosteira y los suelos industriales cercanos que dispongan de enlace ferroviario y capacidad de suministro eléctrico.

"En los últimos 20 años se ha conseguido planificar, diseñar, tramitar, licitar, construir, hacer sus accesos ferroviarios y de carreteras, trasladar las principales actividades industriales y ponerlas en explotación, todo ello fruto de un ingente trabajo colectivo. Y ahora entramos en una nueva época en la que este esfuerzo se convierte en una capacidad ilusionante de futuro", repasó Fernández Prado en una jornada de trabajo con una amplia representación de la comunidad portuaria.

Estos proyectos y ejes transversales, indica el Puerto, se traducirán en una serie de "objetivos estratégicos concretos y objetivos operativos, que, una vez confrontados con la comunidad portuaria, se acabarán de concretar en los próximos meses".

Antes del final de año se celebrará un acto abierto a los ciudadanos para presentar el contenido del Plan Estratégico del Puerto de A Coruña para el periodo 2026-2028, con horizonte 2030.