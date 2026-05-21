Tensión en Cambre (A Coruña): UxC abandona el pleno y el PP lo ve como una "maniobra política"

El pleno extraordinario de Cambre, en A Coruña, celebrado este jueves terminó convertido en un nuevo episodio de tensión política entre el Gobierno local, en manos del PP, y Unión por Cambre (UxC), después de que la formación abandonara la sesión antes de que se abordara el punto en el que el Ejecutivo debía dar respuesta a las cuestiones planteadas por la oposición.

Según el Gobierno municipal, la estructura del pleno respondía a la solicitud registrada por UxC, que incluía una primera parte de justificación de la convocatoria y un segundo bloque en el que el Ejecutivo debía dar explicaciones sobre la situación económica del Ayuntamiento, la falta de personal, la seguridad, los servicios municipales y las medidas previstas para este primer año de mandato.

Sin embargo, el Gobierno asegura que UxC decidió abandonar la sesión minutos antes de que comenzara ese segundo apartado, precisamente el destinado a responder a las preguntas que habían impulsado la convocatoria.

"Si querían respuestas, lo lógico era quedarse a escucharlas", señaló la alcaldesa, Diana Piñeiro, durante el propio pleno, en una intervención en la que defendió que el Ejecutivo había preparado información detallada sobre todos los puntos incluidos en la solicitud de la oposición.

Desde el Gobierno local consideran que el abandono de la sesión "deja en evidencia el verdadero objetivo del pleno", que, a su juicio, no era tanto obtener información como marcar una posición política de confrontación.

En este sentido, el Ejecutivo defiende que durante la sesión se iban a abordar cuestiones clave como los pagos pendientes, la elaboración del nuevo presupuesto, la cobertura de plazas vacantes, los procesos selectivos en marcha, la situación de la Policía Local, el Servicio de Ayuda en el Hogar, distintos contratos municipales y las medidas organizativas impulsadas en el primer año de mandato.

El Gobierno añade que también se iban a explicar los avances en la reorganización interna del Ayuntamiento, la mejora de la gestión administrativa y la estabilización de servicios que, según sostienen, arrastran problemas estructurales desde mandatos anteriores.

"Nosotros hemos comparecido, hemos dado explicaciones y hemos asumido la responsabilidad de trasladar a los vecinos la situación real del Ayuntamiento y el trabajo que se está haciendo para recuperarlo", defendió Piñeiro, que insistió en que el Ejecutivo seguirá centrado en la gestión "frente a estrategias de confrontación que no aportan soluciones".

La versión de UxC: "El pleno no respondió a lo que se había pedido"

Por su parte, la portavoz de Unión por Cambre, María Pan, ofreció una versión muy distinta de lo sucedido. En declaraciones a Quincemil, explicó que su grupo decidió abandonar el pleno porque, a su juicio, la sesión dejó de centrarse en los asuntos que habían motivado su convocatoria.

"Lejos de contestar a los puntos que fue planteando UxC en sus dos intervenciones, la alcaldesa actuó como fiscal y jueza hablando de un procedimiento que ya está en el juzgado", señaló Pan.

La portavoz insistió en que el objetivo de su formación era obtener explicaciones concretas sobre problemas que consideran prioritarios en el municipio, como la falta de personal municipal, la carencia de agentes en la Policía Local, las dificultades en los Servicios Sociales y el Servicio de Ayuda en el Hogar, el retraso en la aprobación del PXOM y la falta de concesión de licencias urbanísticas.

También denunció la ausencia de licitación de servicios esenciales, el uso reiterado del reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de facturas, el incremento de la deuda municipal y los recargos e intereses derivados de pagos fuera de plazo, como los relativos al IVA, el IRPF o la Seguridad Social.

"Queríamos un pleno con explicaciones útiles para los cambreses y aquello derivó en otra cosa, por eso nos fuimos", añadió Pan, que lamentó que, en su opinión, se haya perdido una oportunidad para debatir en profundidad sobre la gestión del Gobierno local.

La oposición sostiene además que UxC había renunciado expresamente a cobrar la asistencia a este pleno extraordinario, al tratarse de una sesión solicitada por ellos mismos con el objetivo de abordar estos problemas de gestión.