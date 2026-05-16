Desembarcan en A Coruña pasajeros el crucero con gastroenteritis

Los pasajeros del crucero Ambition, afectado por un brote de norovirus, han desembarcado este sábado sobre las 11:30 horas.

El personal de Sanidad Exterior que accedió al barco, sobre las 10:15 de la mañana, para valorar la situación sanitaria de la tripulación y de los pasajeros ha considerado que pueden desembarcar sin suponer ningún riesgo para la salud pública.

Desde la Delegación del Gobierno informó de que tras aproximadamente una hora de inspección y después de analizar la situación del pasaje y de la tripulación, Sanidad Exterior ha autorizado el desembarque, al confirmar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública correspondientes. Según señalan, en estos momentos, 21 personas con gastroenteritis común permanecen aisladas a bordo siguiendo los protocolos sanitarios establecidos.

Ya desde las 10:30 empezaban a llegar los primeros autobuses turísticos que los llevarán a destinos como Betanzos, Ferrol y Santiago. Sobre las 11:30 el personal de Sanidad Exterior abandonaba el buque y empezaban a bajar los primeros pasajeros con excursiones contratadas y, finalmente, lo hicieron los que pasarán la jornada visitando la ciudad.

El barco había sido confinado en la ciudad francesa de Burdeos, el puerto anterior, debido al brote de gastroenteritis.

Originalmente el Ambition tenía como puerto de destino Ferrol, pero el barco canceló su parada en el puerto ferrolano.

Permanecerá en A Coruña hasta las 20:00 horas cuando continuará su travesía hacia Bilbao.