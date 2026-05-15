A Coruña llenará la plaza de María Pita de fichas gigantes de ajedrez hechas con restos de neumáticos

La plaza de Plaza de María Pita se transformará el próximo sábado 23 de mayo en un gigantesco tablero de ajedrez sostenible. El Ayuntamiento impulsa la primera edición del torneo escolar "Pequeños Gigantes", una cita que llenará el corazón de la ciudad de piezas elaboradas a partir de neumáticos fuera de uso, en una iniciativa que une deporte, educación y reciclaje.

Durante la presentación, la alcaldesa Inés Rey subrayó que "el objetivo principal del torneo es mejorar, a través del ajedrez, el desarrollo educativo y personal de las personas participantes, en particular, y de la comunidad educativa, en general, tanto en el ámbito de la educación como en el de la formación y el deporte".

La regidora destacó además el valor añadido de la propuesta al incorporar un componente medioambiental: "Es una actividad inmejorable para que practiquen los niños y las niñas, ya que potencia sus capacidades cognitivas y sociales. Del mismo modo, se pretende avanzar en la conciencia medioambiental a través del fomento de las políticas de reducción, reutilización y reciclaje".

El gran atractivo visual estará en las propias piezas del tablero: más de 800 ruedas recicladas convertidas en fichas gigantes, confeccionadas específicamente para esta competición por la fundación organizadora a partir de materiales reutilizados.

El edil de Educación, Juan Ignacio Borrego quiso poner en valor la llegada de este formato a la ciudad y aseguró que "este evento llegó a A Coruña como un regalo. Vamos de éxito en éxito. Primero asombramos a la gente con el Chorus y ahora llenamos María Pita de ajedreces gigantes para que los niños disfruten jugando a lo grande".

140 participantes

La actividad está dirigida a escolares de entre 6 y 12 años y contará con 140 participantes repartidos en 31 equipos de 22 centros educativos de A Coruña y su área de influencia. La jornada comenzará a las 9:15 horas, con partidas desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. Tras una pausa para comer, la competición se reanudará a las 16:00 y concluirá a las 19:30.

Los cuatro equipos finalistas obtendrán plaza para la gran final nacional que se celebrará en noviembre en León, representando a los colegios coruñeses en una cita que desde 2021 ha recorrido ciudades como Zamora, Segovia, Gijón, Valladolid, Ourense, Oviedo y Santander.

La organización cuenta con la colaboración de la Federación Provincial de ANPAS y forma parte de la labor social de la Fundación RMD, impulsada por una empresa especializada en reciclaje y valorización de residuos, con el apoyo local de Signus y Francisco Mata S.A.