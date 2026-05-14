Atropellan a una mujer en silla de ruedas en A Coruña cuando cruzaba por un paso de peatones
El atropello se produjo en Ciudad Jardín y la víctima fue trasladada al hospital con heridas leves
Una mujer de 77 años fue trasladada al hospital esta mañana en A Coruña tras ser atropellada mientras cruzaba por un paso de peatones en la calle Virrey Osorio, en la zona de Ciudad Jardín.
La mujer, que iba en silla de ruedas, fue arrollada por un turismo cuando atravesaba una zona de paso no regulada por semáforo. Fue trasladada al Hospital San Rafael por el 061 con heridas leves.
El accidente ocurrió sobre las 9:10 horas de este jueves, en una zona muy próxima al Hospital Modelo de A Coruña.
Atascos por la avería de un autobús
También esta mañana, un autobús averiado a la salida del túnel que conecta Juana de Vega con Juan Flórez provocó importantes retenciones de tráfico. El vehículo quedó parado justo a la salida del túnel, bloqueando a los coches que circulaban detrás.
La Policía Local tuvo que retirar varios pivotes de plástico instalados en la calzada para habilitar un carril actualmente fuera de uso, permitiendo así desviar el tráfico y facilitar la salida de los vehículos atrapados.
El autobús permaneció averiado durante más de dos horas, desde las 8:30 hasta las 10:05 horas.