La presencia de humo en un edificio en Os Mallos (A Coruña) moviliza a los bomberos

Los bomberos de A Coruña han acudido este miércoles por la tarde hasta un edificio en el barrio de Os Mallos alertados por la presencia de humo en su interior.

Según el 112, se trata de un bloque de edificios situado a la altura del número 144 de la ronda de Outeiro. Fue un particular quien alertó, sobre las 18:49 horas, a la central de emergencia de la presencia de humo en el rellano sin poder localizar el punto de origen.

El aviso fue trasladado a los bomberos del parque de A Grela y a la Policía Nacional y Local, que se desplazaron hasta el lugar. Por el momento, el 112 confirma que se desconoce la causa del humo, pero sí que el olor parece indicar que se trata de algún material similar al caucho. Además, la intervención obligó a cortar el carril derecho de la vía, provocando algunas leves afectaciones al tráfico.