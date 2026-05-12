Lage Tuñas defiende la solvencia pese al aviso de Intervención: "A Coruña goza de buena salud financiera"

El concejal de Economía y Hacienda de A Coruña, José Manuel Lage Tuñas, defendió este martes la situación económica del Ayuntamiento tras el informe de Intervención que alerta de un incumplimiento de la regla de gasto de cerca de 12 millones de euros.

El edil restó dramatismo a los datos y aseguró que se trata de "una foto fija en un momento determinado" que no refleja problemas estructurales en las cuentas municipales.

"Lo que quiero destacar es que el Ayuntamiento goza de buena salud financiera", afirmó Lage Tuñas, quien recordó que la administración local lleva siete meses consecutivos cumpliendo con el período medio de pago a proveedores, situado en torno a los 20 días. "Creo que podemos decir, sin complacencia alguna, que es un buen dato", subrayó el responsable municipal, que defendió que esa agilidad en los pagos evidencia la capacidad económica del consistorio coruñés.

Lage Tuñas incidió además en que la deuda viva del Ayuntamiento se sitúa en el 15%, una cifra que calificó de "muy razonable" y que, según destacó, es muy inferior a la registrada por anteriores gobiernos locales. "Es tres veces menos de la que tuvo algún gobierno hace no tanto tiempo", señaló.

La capacidad de inversión

El edil puso también el foco en la inversión realizada durante 2025, ejercicio que cerró con 48 millones de euros ejecutados, una cifra que sitúa al pasado año entre los de mayor volumen inversor de las últimas décadas en la ciudad.

"No se podría hacer una inversión como la que hicimos ni pagar a los proveedores en 20 días si no tuviésemos la salud financiera que tenemos", defendió.

Sobre el desajuste detectado por Intervención, Lage Tuñas insistió en que no existe una situación de tensión económica y explicó que parte del desfase responde a la ejecución anticipada de gastos que habitualmente se abonarían en el ejercicio siguiente.

"No hay tensiones de tesorería ni ningún problema de fondo", aseguró. En ese sentido, puso como ejemplo proyectos comprometidos como el parque de O Vixía: "Si se va a ejecutar es porque hay salud financiera para hacerlo".

Incremento de los ingresos municipales

El concejal reivindicó además la evolución de los ingresos municipales y avanzó que el Ayuntamiento trabaja ya en un plan para seguir incrementando la capacidad recaudatoria durante los próximos tres años, apoyado en medidas como la revisión de concesiones municipales iniciada en 2025.

"Nadie tiene que estar preocupado por esto. Estamos en la buena dirección", zanjó Lage Tuñas, quien defendió que A Coruña cerró 2025 como "el año de mayor recaudación de ingresos" y uno de los de mayor inversión de su historia reciente.

El PP define la situación como "la peor gestión económica de la historia de la ciudad"

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, ha elevado el tono de sus críticas contra la gestión económica del gobierno de Inés Rey tras conocerse el informe del interventor sobre la liquidación del presupuesto de 2025.

Para el dirigente popular, el documento refleja "la peor gestión económica de la historia de la ciudad" y dibuja un escenario que calificó de "tsunami económico", rechazando la interpretación del ejecutivo local de que se trata únicamente de una situación coyuntural.

"Esto no es una foto fija de un momento puntual, como pretende hacer creer el gobierno municipal, sino la constatación de un problema estructural", afirmó.

Lorenzo sostiene que el informe acredita que el Ayuntamiento "incumple todo lo que se puede incumplir", al registrar, según detalló, inestabilidad presupuestaria con un déficit de 6,47 millones de euros, un desfase de 12 millones en la regla de gasto, un remanente de tesorería negativo de 9,66 millones y un ahorro neto también en negativo de 2,3 millones. A su juicio, estos datos evidencian un "descontrol económico absoluto" y una gestión marcada por la falta de planificación.

El portavoz popular responsabilizó directamente a la alcaldesa y aseguró que "Inés Rey es la peor gestora económica de la historia de A Coruña". Según expuso, esta situación se ha producido porque "los gastos han superado con creces a los ingresos", lo que demostraría, en su opinión, que las previsiones recaudatorias del pasado ejercicio estaban "infladas en más de 20 millones de euros".

También denunció que ese incremento del gasto "no ha supuesto mejoras reales para los coruñeses" y alertó de problemas de liquidez para afrontar obligaciones pendientes.

Miguel Lorenzo advirtió además de las consecuencias que, a su juicio, tendrá esta situación para la ciudadanía. En este sentido, habló de un "doble castigo para los coruñeses": por una parte, un posible recorte de 12 millones de euros en el presupuesto municipal de este año, pese a la subida de impuestos aplicada por el ejecutivo local; y por otra, el riesgo de perder parte del préstamo de 40 millones previsto para inversiones en 2026, que podría reducirse significativamente.

"¿Dónde va a recortar Inés Rey? Si es en gasto social, que no cuente con nosotros", advirtió. Además, criticó que esta situación llegue después de que el gobierno local haya dejado sin ejecutar, según sus cifras, 400 millones de euros en inversiones para los barrios durante los últimos ejercicios.

En uno de los momentos más duros de su intervención, Lorenzo recurrió a una metáfora para ilustrar su diagnóstico de la situación municipal: "El Ayuntamiento es un barco con agujeros por todos lados. No les llegan las manos para tapar tantas vías de agua y cuando esto pasa, el barco se hunde irremediablemente".

El líder del PP aseguró además que el propio interventor advierte de que "no estamos ante un problema puntual de 2025", sino ante una situación que puede condicionar la gestión económica del Ayuntamiento a corto plazo e incluso afectar al próximo mandato municipal. Por ello, anunció que el grupo popular exigirá explicaciones al gobierno local en el pleno de este jueves mediante una pregunta oral para que el ejecutivo detalle cómo piensa corregir este escenario.

La postura del BNG

El BNG ha expresado su "preocupación" tras conocerse los resultados de la liquidación del presupuesto de 2025 y las conclusiones recogidas en el informe del interventor, un asunto que se abordará como punto específico en el pleno municipal del próximo jueves.

"Temos loxicamente preocupación perante os resultados da liquidación e perante as conclusións que se derivan do informe do interventor", señaló el portavoz nacionalista en María Pita, Francisco Jorquera.

El dirigente del Bloque considera que "o Goberno Local ten que dar explicacións" y "esclarecer que medidas propón adoptar" para corregir la situación detectada. Además, recordó que el BNG "votou en contra dos orzamentos de 2025", unas cuentas que salieron adelante después de que la alcaldesa, Inés Rey, se sometiese a una cuestión de confianza.

Jorquera advirtió también de que "de como se resolva esta situación vai depender" que su formación considere si el acuerdo presupuestario alcanzado con el PSOE para 2026 "continúa a ter vixencia ou non", dejando en el aire la estabilidad del pacto que permitió sacar adelante las cuentas actuales.