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Herido en A Coruña un operario que realizaba trabajos en una plataforma en las obras de la Intermodal
El operario sufrió un accidente mientras realizaba trabajos en una plataforma y fue trasladado al centro sanitario de referencia
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Un trabajador resultó herido este martes tras sufrir un accidente laboral en las obras de la estación Intermodal de A Coruña, en un suceso registrado poco después del mediodía y que movilizó a varios servicios de emergencia.
El aviso se recibió en torno a las 12:30 horas a través del 061, que alertó de un accidente sufrido por un operario mientras realizaba trabajos en una plataforma dentro del recinto de las obras.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061, bomberos y agentes de la Policía Nacional, que intervinieron para atender al trabajador y garantizar la seguridad en la zona mientras se desarrollaba la asistencia.
Tras una primera valoración en el punto, el operario fue evacuado y trasladado consciente al centro sanitario de referencia para recibir atención médica y someterse a una evaluación más exhaustiva de sus lesiones.