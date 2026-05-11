Coche a la fuga en A Coruña: choca contra un furgón de la Policía Local y un camión de Estrella Galicia

Persecución de película en A Coruña. Más de cinco patrullas de la Policía Local protagonizaron esta mañana una persecución a un vehículo rojo por la zona de Os Mallos. Circulando en dirección contraria, el coche a la fuga llegó a chocar con varios vehículos, entre ellos un furgón de la Policía Local y un camión de Estrella Galicia.

Por el momento se desconoce el motivo de la persecución. Fueron varios los peatones que se encontraron con esta escena. Algunos incluso se llevaron un buen susto cuando iban a cruzar el paso de peatones que conecta Alfonso Molina con la ronda de Outeiro y vieron al vehículo circular en dirección contraria, poniendo en peligro a los viandantes.

Fue al bajar esta calle cuando el coche chocó contra un BMW y un camión de Estrella Galicia que circulaba correctamente. Al llegar a Alfonso Molina, el vehículo se vio rodeado por varios coches de la Policía, por lo que sus ocupantes decidieron bajarse y huir a pie.

Fue entonces cuando los agentes detuvieron a uno de ellos cerca de los juzgados. Según relataron varios testigos presenciales, uno de los ocupantes llegó incluso a esconderse en un piso ubicado también en la zona de Os Mallos.