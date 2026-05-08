El Náutico de A Coruña celebra elecciones a su presidencia con Fernando Cobián y Jaime Araujo como candidatos

El Real Club Náutico de A Coruña elegirá este año a su nuevo equipo de presidencia. Terminado el periodo de presentación de candidaturas, dos listas optan al puesto, una de ellas encabezada por Fernando Cobián, actual presidente, y otra por Jaime Araujo, actual comodoro dentro del equipo de Cobián.

Para esta nueva presidencia, Cobián encabeza una lista con Francisco Javier González-Moro Méndez como vicepresidente, Jorge Etcheverría Mazaira como comodoro, Carlos Etcheverría Hermida como secretario, Antonio Raimundo Cárdenas Botas como vicesecretario, Enrique García Peralbo como tesorero, Boris David Mosquera Gíndele como contador, Fernando González del Castillo Campos como vocal de vela, Antonio Alfeirán Espinosa como vocal de infraestructuras, María Rosa Peña Díaz como vocal de actividades sociales, Esther María Blanco Goyanes como vocal de relaciones públicas e Iñigo Sáenz de Buruaga Ozores, David Rivero Martínez y Antón Cobián Muñoz completando el resto de vocales.

La lista de Araujo cuenta con Fernando Mitchell Esclusa como vicepresidente, Ramón Rafael Cobián Tovar como comodoro, Juan Antonio Armenteros Cuetos como secretario, Gonzalo Etcheverría Laredo como vicesecretario, Antonio Julián Fernández-Montells Rodríguez como tesorero, Santiago Sierra Martí como contador, José María Martínez de Ubago Álvarez de Sotomayor como vocal de vela, Patricio Aguilar Cavanillas como vocal de infraestructuras, Carlota Cillero Liñares como vocal de actividades sociales, María Dolores López Sánchez como vocal de relaciones públicas y Guillermo Blanco García, Juana Isabel Ferreiro López-Rioboo y Domingo Ortega Pérez-Cepeda como el resto de vocales.

Desde este viernes y hasta el 14 de mayo se examinarán las impugnaciones.

A partir del día 15 se proclamarán las candidaturas definitivas y se convocará la Junta General Extraordinaria para la elección, de la cual o Cobián repetirá una vez más como presidente o Araujo entrará en el puesto.

La presidencia resultante abordará un nuevo mandato que coincide con la celebración del centenario del club, creado formalmente en abril de 1927, aunque su fundación data de unos meses antes.