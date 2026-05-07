La niebla obliga a desviar un vuelo a primera hora en el aeropuerto de Alvedro (A Coruña)

Un avión procedente de Madrid y con destino al aeropuerto de A Coruña ha tenido que ser desviado este jueves al de Vigo donde finalmente ha aterrizado, saliéndose de lo previsto a las 08:40 de esta mañana.

El desvío, registrado por Flight Radar, se produjo con un vuelo operado por la compañía Iberia que no pudo tomar tierra en la ciudad herculina debido al manto de niebla baja que cubría la zona del aeropuerto.

Según los detalles de la plataforma, el avión de Iberia IB453 salió de Madrid a las 07:15 horas y aterrizó a las 08:40 en el Peinador, cuando debía haberlo hecho casi una hora antes, a las 07:40, y en Alvedro.

Asimismo, otro vuelo privado procedente de Palma de Mallorca que tenía como destino final A Coruña, aterrizó en el aeropuerto de Valencia por causas hasta ahora desconocidas, que podrían deberse tanto a la niebla como no. Se trata del vuelo H5365 que despegó a las 06:20 horas y aterrizó a las 08:11 horas.