Detenido in fraganti en A Coruña el autor de nueve robos con fuerza en coches en una sola noche

La Policía Nacional ha detenido en el barrio de O Castrillón al autor de nueve robos con fuerza en vehículo cometidos en A Coruña, así como de un hurto de un teléfono móvil.

A las 05:00 de la madrugada del pasado día 3 de mayo, una llamada al 091 alertó a la policía de que un hombre estaba robando en un vehículo estacionado en la calle Javier López López. Un indicativo policial del Grupo de Atención al Ciudadano acudió a esta localización de forma rápida, sorprendiendo al autor del robo aún en el interior del vehículo. Éste intentó huir a la carrera, si bien fue interceptado por los policías a escasos metros.

El autor del robo, habría fracturado una de las ventanillas para acceder al interior del vehículo y sustraer los objetos que en él se encontraban. Los agentes realizaron una inspección por la zona, comprobando que otros ocho vehículos presentaban alguna ventanilla fracturada y otros daños.

De esta manera, se procede por tanto a la detención in situ de este varón, siendo trasladado a dependencias policiales. Se pudo comprobar que este hombre portaba enseres sustraídos en varios de los vehículos violentados. Las indagaciones posteriores permitieron comprobar que un móvil que portaba este sujeto había sido sustraído horas antes en un bar de la ciudad.

Tanto este teléfono, como el resto de enseres, fueron reintegrados a sus propietarios. El detenido ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial tras la instrucción de las correspondientes diligencias.