Coruña Marítima perfila sus cinco grandes propuestas para transformar el puerto: así son las propuestas

El proyecto Coruña Marítima avanza en su desarrollo con la selección definitiva de los cinco equipos que competirán por redactar el Máster Plan, una hoja de ruta clave para la transformación del frente portuario de la ciudad. Tras el análisis de 14 candidaturas, la Mesa de Contratación ha validado a los cinco grupos finalistas, que integran 28 empresas, 13 de ellas con presencia en Galicia.

Cada uno de estos equipos combina firmas de arquitectura, ingeniería, urbanismo y consultoría, conformando propuestas multidisciplinares que deberán definir un modelo urbano, sostenible y funcional para el puerto coruñés.

Primer equipo: TYPSA y RSHP Architects

El primer grupo está liderado por TYPSA junto al estudio internacional RSHP Architects, y cuenta con la colaboración de firmas como Monteoliva Arquitectura o Ejaso. Se trata de un equipo con amplia experiencia en infraestructuras complejas y planificación urbana, que previsiblemente apostará por una integración técnica avanzada del espacio portuario con la ciudad.

Segundo equipo: Eptisa, Junquera Arquitectos y West 8

La segunda propuesta reúne a Eptisa Servicios de Ingeniería con Junquera Arquitectos, el estudio neerlandés West 8 y firmas como Sener Mobility. A este grupo se suman colaboradoras gallegas como Desenvolvemento Local Galego y Lumieira Gestión Urbanística. Su perfil apunta a un enfoque centrado en paisajismo, movilidad y regeneración urbana sostenible.

Tercer equipo: Zaha Hadid Limited e IDOM

Uno de los grupos más mediáticos está formado por Zaha Hadid Limited junto a la ingeniería IDOM, con la colaboración de profesionales como Calixto Escariz. Esta candidatura destaca por su potencial en diseño arquitectónico innovador y soluciones vanguardistas, con capacidad para plantear una transformación icónica del litoral.

Cuarto equipo: WSP, Bjarke Ingels Group y Díaz y Díaz

El cuarto equipo combina a WSP Spain-Apia con el prestigioso estudio danés Bjarke Ingels Group (BIG) y el despacho gallego Díaz y Díaz Arquitectos, además de colaboradores como García Leis Abogados o Zoohauss. Se trata de una propuesta con fuerte componente creativo y técnico, orientada a proyectos urbanos innovadores y sostenibles.

Quinto equipo: 3XN, Ove Arup y Batlle i Roig

El último grupo está integrado por 3XN Copenhagen, la ingeniería Ove Arup & Partners y Batlle i Roig Arquitectura, con el apoyo de consultoras como Antea Iberolatam o Pérez-Llorca. Este equipo destaca por su experiencia en grandes desarrollos urbanos internacionales, combinando diseño arquitectónico, sostenibilidad y planificación estratégica.

Cinco meses para presentar propuestas

Los cinco equipos dispondrán ahora de cinco meses para presentar sus propuestas, que serán evaluadas en función de criterios como la calidad técnica, la funcionalidad, el impacto ambiental, la viabilidad económica y la ordenación urbanística global.

El proyecto ganador contará posteriormente con un año para desarrollar el Máster Plan completo, que definirá el futuro del puerto interior y su integración con la ciudad. Todo ello bajo el paraguas de la comisión Coruña Marítima, en la que participan el Ayuntamiento, la Xunta, el Gobierno central y los principales organismos vinculados al ámbito portuario.