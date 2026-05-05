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La comarca de A Coruña repite con 20 banderas azules este 2026: estas son las playas galardonadas
También han vuelto a ser galardonados cuatro puertos coruñeses, mientras que la Costa da Morte tendrá 11 arenales con esta distinción
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Galicia sumará este verano un total de 118 playas, repartidas en 38 municipios, galardonadas con la bandera azul, un distintivo internacional que reconoce cada año aquellos arenales que cumplen con exigentes criterios de sostenibilidad, accesibilidad y calidad de servicios. Entre ellas, la provincia de A Coruña contará con un total de 44 arenales y cuatro puertos deportivos.
Este martes, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) ha dado a conocer el listado de playas que lucirán la Bandera Azul en 2026. En la provincia de A Coruña, las principales novedades son la incorporación de la playa de Niñóns, en Ponteceso, y la recuperación de este distintivo en las playas de Ponzos en Ferrol, A Concha y Morouzos, en Ortigueira, y Coroso, en Ribeira.
En la provincia serán 44 las playas reconocidas. La comarca de A Coruña vuelve a contar con una buena cantidad de arenales seleccionados, 20 en total, y cuatro puertos deportivos. Arteixo vuelve a situarse un año más a la cabeza con seis arenales distinguidos. Le siguen el municipio de A Coruña, con cinco playas y un puerto, y Oleiros, que también suma cinco arenales galardonados.
Comarca de A Coruña
En la comarca de A Coruña un total de 20 playas repiten con bandera azul:
A Coruña
- As Lapas
- Orzán-Matadero
- Oza
- Riazor
- San Amaro
Arteixo
- A Salsa (Repibelo)
- Barrañán
- Combouzas
- Porto de Suevos
- Sabón
- Valcovo
Bergondo
- Gandarío
Oleiros
- Bastiagueiro
- Espiñeiro
- Mera
- Naval
- Santa Cristina
Miño
- A Ribeira
- Grande
- Perbes-Andahío
Costa da Morte
La comarca de la Costa da Morte contará este 2025 con 11 banderas azules en sus arenales:
A Laracha
- Caión
Camariñas
- Arou
Carballo
- Pedra do Sal
- Razo
- Saíñas
Dumbría
- O Ézaro
Laxe
- Laxe
Malpica de Bergantiños
- Area Maior
Ponteceso
- A Ermida
- Balarés
- O Osmo
Galicia: 118 playas con bandera azul
La comunidad gallega se sitúa como la tercera con más distinciones de bandera azul de todo el territorio nacional. España es el primer país del mundo en número de Banderas Azules para playas con un total 677, de las cuales 118 han sido para Galicia, lo que la coloca tan solo por detrás de la Comunidad Valenciana (151) y Andalucía (143).
Por provincias, Pontevedra es la que más banderas azules lucirá este verano con 56, con seis puertos, seguida de las 44 de A Coruña y las 16 de Lugo. En el caso de A Coruña, fueron galardonados un total de 38 arenales y cuatro puertos, mientras que Lugo obtiene 16 banderas para playas y una para puerto deportivo.
En lo referido a los concellos, Sanxenxo vuelve a repetir como el municipio español con más arenales galardonados, con un total de 18. Además, cuenta con tres banderas en puertos deportivos. Por su parte, Vigo es la ciudad gallega que recibe más banderas para sus playas, con un total de 12, y repite como la segunda en España.