Una cacerola al fuego moviliza a los bomberos de A Coruña y obliga a evacuar a una persona mayor

Una cacerola al fuego a primera hora de este mediodía ha provocado la intervención de los bomberos en una vivienda de la calle Pablo Picasso, en A Coruña, ante la gran cantidad de humo que salía del interior del inmueble.

El aviso se produjo sobre las 13:37 horas, cuando un particular alertó al 112 al observar que salía humo por una de las ventanas de la vivienda.

Los bomberos retiraron del fuego una cacerola con comida quemada, que había generado una importante acumulación de humo, llegando a afectar a la cocina.

En la vivienda residía una persona de avanzada edad, que se encontraba en su interior y fue evacuada a un centro médico por prevención.

Según informa el 112, hasta el lugar se desplazaron Urgencias Sanitarias, los bomberos de A Coruña, Policía Nacional y Policía Local.