Miles de personas salen a la calle en A Coruña en el 1 de mayo: "Queremos salarios dignos y empleo de calidad"

La jornada del Primero de Mayo ha reunido este viernes a miles de personas en A Coruña. Convocada por UGT y CCOO, la marcha ha puesto el foco en la mejora de las condiciones laborales, el acceso a la vivienda y la defensa de los derechos democráticos.

La protesta, que recorrió varias calles de la ciudad, contó con la participación de varios miles de asistentes según los sindicatos, mientras que otras fuentes rebajan la cifra. La manifestación estuvo encabezada por representantes sindicales y contó también con la presencia de dirigentes políticos, en una jornada marcada por un ambiente reivindicativo.

Durante el recorrido, los participantes corearon consignas en defensa de las pensiones públicas, la reindustrialización y la mejora de los salarios. "Queremos salarios dignos y empleo de calidad para poder vivir con estabilidad", señalaron desde la organización, incidiendo en la situación de muchos trabajadores.

Las principales demandas giraron en torno a la necesidad de garantizar empleos de calidad y facilitar el acceso a la vivienda. "No puede ser que acceder a una vivienda sea imposible para gran parte de la población, es un problema que requiere soluciones urgentes", apuntaron los portavoces sindicales, reclamando medidas frente a la subida de precios.

Desde CCOO y UGT insistieron en que aún existen sectores con altos niveles de precariedad. "Hay demasiados ámbitos laborales donde las condiciones siguen siendo inaceptables, y eso debe cambiar", subrayaron, pidiendo mayor implicación institucional y coordinación entre administraciones.

La movilización también incluyó mensajes de carácter internacional y social. "No podemos mirar hacia otro lado ante los conflictos y la desigualdad, es necesario reforzar la democracia y la cohesión social", añadieron durante la marcha.

La CIG se moviliza en Plaza de Vigo

La CIG, por su parte, se ha movilizado a la misma hora en la Plaza de Vigo, en A Coruña, en una concentración con centenares de asistentes. La manifestación cabecera del sindicato nacionalista ha tenido lugar en Lugo, "en respuesta a la deriva autoritaria y golpista del Partido Popular que viene de dar un paso más en sus actitudes antidemocráticas asaltando el gobierno municipal con una moción de censura en unos términos inaceptables", tal y como explicaron en un comunicado de prensa.

"La central sindical entiende que en el actual contexto de crecimiento del fascismo no puede quedar impasible ante este nuevo intento del PP de seguir escalando el proceso autoritario y en la imposición de políticas injustas que llevó a institucionalizar el diálogo social, anular la representatividad de la CIG con carácter general y en las mesas sectoriales, promover cambios en el TSXG, ejercer un férreo control sobre medios de comunicación, etcétera", reza el texto.

Presencia política

En la movilización también participaron distintos representantes políticos, que aprovecharon la jornada para lanzar mensajes en clave social y política. Entre ellos, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien hizo un llamamiento a proteger los servicios públicos.

"Es fundamental defender el Estado de Bienestar frente a quienes lo quieren desmontar", afirmó, aludiendo a pilares como la sanidad, la educación o las pensiones.

José Ramón Gómez Besteiro acompañado de Inés Rey. PSdeG - PSOE.

Besteiro también puso el foco en la situación de la vivienda en Galicia. "Estamos ante un problema grave, hay muchas dificultades para acceder a una vivienda y es un derecho básico que debe garantizarse", señaló. Además, insistió en la necesidad de mejorar los salarios: "Aquí se trabaja igual que en otros territorios, pero se cobra menos, y eso no puede continuar".

El líder socialista se refirió igualmente a la actualidad política en Lugo, tras los incidentes registrados en el último pleno municipal. "Quienes pretendían entrar por la puerta de atrás, acabaron saliendo por la puerta de atrás. Esa imagen habla por sí sola", declaró, en relación a la moción de censura prevista en la ciudad.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cargó contra la actuación del Partido Popular en Lugo. "Estamos viendo pactos oscuros que pervierten la voluntad de la ciudadanía", denunció, defendiendo la legitimidad del actual gobierno local.

Ana Pontón acompañada de Avia Veira y Francisco Jorquera. BNG.

Pontón fue más allá al señalar directamente al presidente de la Xunta. "No soportan un gobierno en el que participa el BNG y están dispuestos a desvirtuar el voto de los vecinos", aseguró, criticando lo que calificó como un intento de alterar la decisión democrática.

En la misma línea, el secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, defendió el papel del actual Ejecutivo central. "El gobierno de coalición es la mejor garantía para proteger los derechos de la clase trabajadora", afirmó, apostando por reeditar esta fórmula en el futuro.

Paulo Carlos López. Sumar Galicia.

López, que representa a un partido extraparlamentario en Galicia pero que su marca nacional sostiene el gobierno de coalición de Pedro Sánchez, también centró sus críticas en la política de vivienda. "La vivienda se ha convertido en la principal carga económica para muchas familias", indicó, reprochando al PP su postura en materia de alquileres y reclamando medidas públicas más contundentes.