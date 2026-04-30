Investigan a un hombre por sabotear repetidamente la fibra óptica en Arteixo (A Coruña)

La Guardia Civil investiga a un hombre de 68 años, vecino de A Laracha, como presunto autor de un delito continuado de daños en la red de fibra óptica en Arteixo, en A Coruña. Según fuentes oficiales, el investigado habría realizado cortes reiterados en el cableado, afectando a un servicio considerado esencial.

La investigación se inició el pasado 10 de abril tras las denuncias de varias operadoras, que detectaron sabotajes en una línea de comunicaciones. Los cortes se producían en un punto concreto donde la infraestructura atraviesa una propiedad vinculada al investigado.

De acuerdo con la información facilitada, el hombre utilizaba una herramienta agrícola para dañar el cableado y repetía la acción incluso después de que los técnicos restableciesen el servicio, llegando a provocar nuevas interrupciones apenas una hora después de cada reparación.

Los episodios se repitieron los días 10, 13, 16 y 20 de abril. En uno de ellos, el investigado habría sustraído una caja de empalmes provisional, lo que agravó las consecuencias del sabotaje.

Estas acciones dejaron sin conexión a internet y telefonía a alrededor de 200 vecinos, además de afectar a negocios de la zona, con el consiguiente perjuicio económico.

Ante la reiteración de los hechos, la Guardia Civil desplegó un dispositivo de vigilancia que permitió sorprender al sospechoso el pasado 24 de abril mientras realizaba un nuevo corte en la red.

Los daños ocasionados ascienden a unos 24.000 euros, teniendo en cuenta que cada reparación suponía un coste aproximado de 4.000 euros.