Xuxán crece: uno de los barrios más jóvenes de A Coruña organiza sus primeras fiestas en mayo

El barrio de Xuxán, en A Coruña, vivirá los próximos 9 y 10 de mayo un momento histórico con la celebración de sus primeras fiestas patronales en honor al Santo Job, una iniciativa impulsada por la Asociación de Vecinos y Vecinas con la que esta joven zona de la ciudad busca reforzar su identidad propia y fomentar la convivencia vecinal.

Se trata de una cita inédita para un barrio en pleno crecimiento, que da ahora un paso más en su consolidación social. Desde la organización subrayan la importancia de este estreno festivo, destacando que "Xuxán empieza a escribir su propia historia", con una programación abierta no solo a los residentes, sino también a cualquier persona que quiera acercarse. La intención es clara: convertir las fiestas en un punto de encuentro intergeneracional, donde compartir ocio, cultura y tradiciones.

Arrancan con churros y chocolate y primer pregón para Inés Rey

La jornada del sábado 9 de mayo arrancará con un desayuno popular de chocolate con churros, pensado como primer momento de reunión vecinal. A lo largo de la mañana se desarrollarán actividades infantiles centradas en la educación ambiental, como propuestas lúdicas vinculadas al reciclaje.

El acto institucional llegará a las 14:00 horas con el pregón de la alcaldesa, Inés Rey, que marcará oficialmente el inicio de las celebraciones y dará paso a una sesión vermú con música en directo y oferta gastronómica.

Durante la tarde, el protagonismo recaerá en los más pequeños con hinchables y una fiesta de la espuma, mientras que la programación musical irá ganando peso con diferentes actuaciones que combinan estilos y generaciones.

La noche se cerrará con un ambiente festivo protagonizado por conciertos y una sesión DJ, pensada para alargar la celebración hasta bien entrada la madrugada.

Cartel anunciador de las fiestas.

El domingo, pasacalles

El domingo 10 continuará la actividad desde primera hora con un pasacalles que recorrerá el barrio, acompañado de juegos tradicionales que buscan recuperar el espíritu de las fiestas populares de siempre.

La sesión vermú volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a la música y la gastronomía, en una jornada que mantendrá el carácter familiar y participativo. Por la tarde, los ritmos de los años 80 y 90 volverán a sonar como hilo conductor de una programación diseñada para conectar con distintas generaciones.

Desde la Asociación de Vecinos y Vecinas de Xuxán confían en una alta afluencia de público y destacan el esfuerzo colectivo que ha permitido sacar adelante esta primera edición. En este sentido, remarcan que el objetivo es consolidar una cita anual que crezca con el barrio, reforzando los lazos entre vecinos y generando sentimiento de pertenencia. "Nuestro deseo es que sea un evento familiar donde grandes y pequeños se lo pasen en grande y se sientan como en casa", señalan.