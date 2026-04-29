La Policía detiene al autor de un intento de robo a un taxista de A Coruña al que intentó asfixiar

Taxi en la parada de la plaza de Ourense de A Coruña. Quincemil

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tentativa de robo con violencia a un taxista en A Coruña, en un suceso ocurrido el pasado 14 de abril en el barrio de Monte Alto.

La investigación ha sido clave para esclarecer los hechos, especialmente gracias a las imágenes captadas en el interior del vehículo, que permitieron identificar plenamente al sospechoso.

Según ha informado la Policía, y contó en su momento Quincemil, todo comenzó cuando el taxista recogió a un cliente en Monte Alto para realizar un trayecto por la ciudad. El servicio se desarrolló con normalidad hasta que, al llegar a la confluencia de la Avenida Finisterre con Ronda de Nelle, el pasajero solicitó finalizar el recorrido. Fue entonces cuando se produjo la agresión.

De forma sorpresiva, el individuo atacó al conductor por la espalda, sujetándolo fuertemente por el cuello mediante la técnica conocida como "mataleón", mientras le exigía que le entregase el dinero que llevaba.

En medio del forcejeo, la víctima arrojó su monedero hacia la parte trasera del taxi, posiblemente para evitar que el agresor lo alcanzase de inmediato. Al mismo tiempo, y pese al nerviosismo del momento, consiguió desabrocharse el cinturón de seguridad, abrir la puerta y salir del coche, logrando escapar y poner fin a la agresión.

El autor, al verse sorprendido y sin lograr su objetivo, abandonó el lugar a la carrera tras abrir la puerta trasera del vehículo.

Uno de los elementos determinantes para la resolución del caso fue que el vehículo contaba con un sistema de videovigilancia en su interior, lo que permitió a los agentes obtener imágenes claras del agresor.

A partir de ahí, el Grupo de Policía Judicial de Distrito llevó a cabo diversas gestiones que culminaron con la identificación, localización y detención del sospechoso, que ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Detenidos dos hombres tras robar un patinete eléctrico

En una actuación independiente, la Policía Nacional ha informado también de la detención de dos hombres por un robo con violencia con arma blanca cometido el pasado 19 de marzo en A Coruña.

En ese caso, un hombre que paseaba con su pareja y portaba un patinete eléctrico fue abordado por dos individuos que, tras amenazarlo con cuchillos, le arrebataron el vehículo de forma violenta.

La denuncia presentada días después permitió a los investigadores avanzar en el caso. Gracias a los datos facilitados por la víctima y al trabajo policial, se logró identificar a los presuntos autores, que fueron detenidos y puestos a disposición judicial.