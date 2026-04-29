La alcaldesa de A Coruña condena las pintadas en viviendas de uso turístico y defiende su ordenanza

Mientras la policía busca a los autores de las pintadas que han aparecido estos últimos días en varios pisos turísticos de la ciudad, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (AVITURGA) ha acusado al Gobierno local de "impulsar" una "campaña de señalamiento" que ha derivado en actos vandálicos.

Frente a estas acusaciones, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha respondido este miércoles con contundencia, calificando de "gravísimas" las declaraciones de Aviturga. Rey defendió que la actuación municipal se ha limitado a regular una actividad "legítima", pero que debe desarrollarse de forma ordenada y conforme a la legalidad.

"Lo que se hizo fue una ordenanza que regula las viviendas de uso turístico, limitándolas a bajos, primeros pisos y edificios completos", explicó. Y es que Aviturga, más bien, ha aprovechado la situación para cargar contra la regulación de VUTs impulsada por el Gobierno local.

Lo que dice la entidad es que "el uso de una retórica -utilizada por parte del Concello- es lo que que criminaliza al sector". De ahí que, según ellos, haya generado "un caldo de cultivo que legitima a grupos radicales a actuar contra propiedades privadas".

Ante ello, la alcaldesa rechazó cualquier vinculación con la acción del Gobierno local y condenó los actos vandálicos, "como no puede ser de otra forma". Además, también insistió en que el Concello actúa dentro de sus competencias para mejorar el acceso a la vivienda.

"Campaña ilegal de acoso"

Asimismo, en el comunicado remitido a los medios, AVITURGA denuncia la aparición de nuevas pintadas y daños en portales del centro de A Coruña, donde incluso se han inutilizado sistemas de acceso. AVITURGA califica estos hechos como "una campaña ilegal de acoso" dirigida contra propietarios que, aseguran, cumplen con la normativa vigente.

Insisten en que la propiedad privada es un derecho fundamental y advierten de un clima de "hostilidad" que, a su juicio, se ha visto alimentado por la actuación del Ayuntamiento. "El uso de una retórica que criminaliza al sector ha generado un caldo de cultivo que legitima a grupos radicales a actuar contra propiedades privadas", sostienen. La asociación también critica el "silencio institucional" ante estos actos y exige una rectificación inmediata.