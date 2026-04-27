La nueva cabecera de buses interurbanos de A Coruña sigue generando críticas entre los conductores

El traslado de la cabecera de autobuses interurbanos en A Coruña sigue generando debate apenas dos semanas después de su entrada en funcionamiento. El cambio, motivado por las obras de los Cantones que obligaron a cerrar la estación de Entrejardines, ha llevado las paradas al entorno del Teatro Colón, en una ubicación más céntrica.

Aunque la mayoría de viajeros consultados por Quincemil aseguran no haber notado grandes cambios más allá de la nueva localización, quienes sí perciben de forma clara las consecuencias son los conductores. Los buseros denuncian dificultades operativas en una calle en la que apenas pueden coincidir tres autobuses a la vez para recoger y dejar pasajeros, lo que provoca esperas y maniobras complejas en horas punta.

El malestar del colectivo quedó reflejado en un comunicado de los delegados de CSIF en el comité de empresa del grupo ALSA. En su análisis, subrayan que los horarios no dependen solo de la planificación, sino de factores variables como el tráfico, la afluencia de pasajeros o incidencias en ruta.

"No es lo mismo atender a cinco personas que a veinte", apuntan, recordando que el tiempo de embarque también varía según el método de pago o las necesidades de personas mayores o con movilidad reducida.

Además, advierten de que incluso con llegadas teóricamente escalonadas seguirían produciéndose retrasos "derivados de la propia prestación del servicio", algo inherente al transporte público.

La alcaldesa por su parte, afirmó en declaraciones a los medios que "no tiene sentido criticar una obra inacabada". De hecho pidió paciencia a la ciudadanía y rigor a la oposición antes de juzgar el resultado final de los trabajos.

Menos espacio y más presión operativa

No obstante, los trabajadores del servicio señalaron varios puntos a tener en cuenta para el desarrollo de la futura parada. Y es que, en el lateral del Teatro Colón, explican, hay menos margen para estacionar y maniobrar, lo que incrementa la acumulación de autobuses. Solo en el caso de ALSA, cifran en unos 15 vehículos por hora las salidas desde este punto, a los que hay que sumar los de otras compañías como Monbus o Arriva.

CSIF denuncia que la nueva cabecera se implantó "sin una planificación funcional suficiente", sin protocolos claros ni adaptación de horarios. También alertan de tensiones con la regulación del tráfico y episodios de presión policial durante las paradas.

En este contexto, el sindicato reclama medidas urgentes como "la evaluación de riesgos laborales", "la implantación de un protocolo claro de funcionamiento" o "la revisión de horarios y tiempos de recorrido", además de una mejor coordinación entre administraciones para "garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios".

Más presión por el aumento de viajeros hacia Alvedro

A esta situación se suma un factor añadido en los últimos días: el incremento de la demanda en la línea de bus que conecta A Coruña con el aeropuerto de Aeropuerto de A Coruña. El cierre temporal del aeropuerto de Santiago ha provocado que Alvedro asuma más vuelos, lo que se traduce en un mayor número de usuarios en esta conexión.

El Concello de Culleredo detectó recientemente "carencias relevantes" en el servicio de bus metropolitano tras un control realizado por la Policía Local en días de alta afluencia. También señalaron la necesidad de mejorar la señalización exterior del aeropuerto para facilitar la movilidad.

Según trasladaron, estas deficiencias llegaron a dejar a usuarios en tierra el pasado viernes. Desde el municipio recuerdan que en reuniones previas ya se había advertido de la necesidad de reforzar esta línea, que además presta servicio a zonas como Vilaboa.