A Coruña tendrá este verano actividades de kayak, canoa o paddle-surf en O Parrote

Este verano, A Coruña podrá disfrutar por primera vez de la plataforma flotante de O Parrote, terminada el pasado mes de octubre, y también del edificio de usos múltiples adyacente. En él se situará una zona de vestuarios, otra para los socorristas y también lo necesario para practicar deportes náuticos con embarcaciones sin motor como kayak, paddle-surf, canoa o bici acuática.

Este lunes, la Autoridad Portuaria ha publicado el anuncio para la autorización de la explotación de estas instalaciones. En los próximos 20 días, las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes para obtener esta autorización que permitirá gestionar y explotar el edificio, ubicado junto al mirador de O Parrote.

La autorización será efectiva desde el 1 de junio, o una fecha cercana a esta si la Autoridad Portuaria tiene a su disposición el terreno y las instalaciones, y hasta el 30 de septiembre de 2027, por lo que la misma empresa gestionará el espacio este verano y el que viene.

Entre los requisitos se establece el pago de una tasa de ocupación de 10.000 euros anuales y una tasa de actividad todavía por determinar. En los espacios abiertos al público, la empresa que obtenga la autorización podrá establecer unas condiciones de uso, garantizando de todas formas su apertura a todos los usuarios. Por otra parte, se contemplan como espacios privados el pañol, el pequeño local y el almacén.

La construcción de este edificio de usos múltiples corre a cargo de la Autoridad Portuaria con un presupuesto de 457.000 euros. Los planes contemplan, además de un pañol para las embarcaciones, el almacén y los vestuarios, un ambigú con una terraza orientada al mar. Aquí será donde se sitúe una nueva cafetería.