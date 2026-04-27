A Coruña amplía la Junta de Goberno Local con un nuevo nombramiento: se incorpora Montse Paz

Montserrat Paz en el acto de presentación de la memoria de bomberos 2025. Quincemil.

El Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado la ampliación de la Junta de Gobierno Local mediante un decreto firmado por la alcaldesa, en el que se incorpora a una nueva integrante a este órgano.

Según el decreto fechado el 17 de abril de 2026, Montserrat Paz Romero ha sido nombrada miembro de la Xunta de Goberno Local y también tenienta de alcaldesa, pasando a ocupar la séptima posición dentro de estas responsabilidades. Ostentan esa condición José Manuel Lage Tuñas, Nereira Canosa, Yoya Neira, Gonzalo Castro, Noemí Díaz y Francisco Dinís, en ese orden.

Ocho miembros

Con esta incorporación, la Junta de Gobierno Local queda integrada por la propia alcaldesa, Inés Rey García, junto a varios concejales del gobierno municipal como son José Manuel Lage, Nereira Canosa, Yoya Neira, Gonzalo Castro, Noemí Díaz y Francisco Dinís, sumando ahora un total de ocho miembros con la entrada de Montserrat Paz. Además, cada grupo de la oposición tiene un representante sin voto.

Siguen sin formar parte de la misma los concejales del grupo de gobierno Juan Ignacio Borrego (educación, formación e innovación tecnológica), Manuel Vázquez (deportes) y Diana Sobral Cabanas (empleo, comercio y mercados).

Las funciones de secretaría las ejerce Lage Tuñas, actuando como suplente Nereira Canosa y en su ausencia Yoya Neira.