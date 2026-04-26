¿Qué tiempo hará este domingo en A Coruña?

La semana termina en A Coruña antes de dar paso a los últimos días de abril con un tiempo agradable y primaveral. El domingo ha arrancado con cielos mayoritariamente despejados y alguna nube ocasional, como se seguirá viendo a lo largo de la jornada.

Este domingo será, de acuerdo con la predicción de MeteoGalicia, un día de nubes y claros con mayor presencia de nubes altas que se irán despejando hacia la tarde.

La tarde será soleada, especialmente desde el mediodía, cuando también se registre un aumento en las temperaturas. No serán, de todas formas, valores veraniegos, ya que las máximas se quedarán en unos 19 grados mientras que en las últimas horas de la tarde los termómetros bajarán hasta los 15 grados.

Este tiempo será un anticipo de la próxima semana, que empezará con un lunes de mañana nublada y tarde soleada y temperaturas de entre 13 y 18 grados. Las máximas subirán considerablemente el martes, para cuando se esperan hasta 25 grados y un día despejado hasta las últimas horas de la tarde.

La lluvia, aunque algo ocasional, regresará el miércoles, antes de dar paso al resto de semana marcado por cielos nublados.