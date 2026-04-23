El Obelisco de A Coruña incorpora cuatro hayas rojas para acompañar al Metrosidero

El Obelisco de A Coruña luce desde este jueves, por primera vez, la mayor cantidad de árboles en su entorno. Se trata de cuatro hayas rojas que desde hoy acompañarán al metrosidero en el espacio. La incorporación de elementos naturales en los Cantones forma parte del proyecto de remodelación a gran escala que está ejecutando el Concello y que recogía la renaturalización del espacio.

La alcaldesa, Inés Rey, visitó esta mañana el espacio y recordó la importancia de acometer las reordenaciones urbanas sin perder la perspectiva de la sostenibilidad y la creación de áreas verdes. “Este gobierno ha plantado, desde el año 2020, más de 5.000 árboles en la ciudad, con un plan a gran escala que busca no solamente aumentar el número de plantaciones, sino encontrar las especies que mejor se adapten a las distintas localizaciones”, subrayó.

La pasada semana, el Concello completaba otra tanda de plantaciones como parte de las actuaciones en los Cantones, con la llegada de seis encinas en las proximidades del Teatro Colón. Además, ya se está ejecutando la fase de la obra que unirá las dos mitades de los jardines de Méndez Núñez, en la que se creará un paseo que, respetando las particularidades estéticas y de vegetación de cada uno de sus tramos, presente mayor integración y continuidad.

"El proyecto de los Cantones va a cambiar para mejor la imagen de uno de los ejes de esta ciudad. Los cambios que estamos introduciendo tienen como objetivo principal hacer la zona más agradable para vivir y más verde para la ciudadanía. Y esto se consigue con inversiones públicas y proyectos transformadores", concluyó Inés Rey.