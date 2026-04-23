Cuenta atrás para la apertura de la estación de bus de A Coruña en la Intermodal: todo lo que se sabe

Las obras de la nueva estación intermodal de A Coruña continúan avanzando a diferentes ritmos según los ámbitos del proyecto.

Mientras la Xunta da por finalizada la ejecución de la estación de autobuses, el aparcamiento y los elementos comunes del complejo, los trabajos en la estación ferroviaria siguen progresando bajo la responsabilidad de Adif.

Durante este proceso, la estación provisional de tren de San Cristóbal sigue operativa, garantizando el servicio a los viajeros sin interrupciones.

¿En qué punto están las obras de la nueva estación intermodal de A Coruña?

Según fuentes de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, las obras comenzaron en 2022 y avanzan dentro del convenio firmado entre la Xunta, Adif y el Ayuntamiento de A Coruña. El proyecto global moviliza una inversión de más de 120 millones de euros, de los que el Gobierno gallego aporta más de 43 millones.

¿Qué ha ejecutado exactamente la Xunta dentro del proyecto?

La Xunta ha asumido la construcción de la nueva estación de autobuses, el aparcamiento asociado y los elementos comunes de conexión entre la terminal de buses y la estación ferroviaria. La remodelación de la infraestructura ferroviaria corresponde a Adif, mientras que los accesos exteriores en las avenidas de A Sardiñeira y do Ferrocarril son responsabilidad del Ayuntamiento.

¿Cómo será la nueva estación de autobuses?

La terminal contará con dos niveles. En el superior se situará la estación de autobuses, con edificio de viajeros y una pasarela peatonal que conectará con la estación de tren y la avenida do Ferrocarril. Dispondrá de 20 dársenas operativas y 23 de regulación. En el nivel inferior se ubicará un aparcamiento con más de 560 plazas tras la ampliación del proyecto.

¿Qué dimensiones tiene el complejo?

La actuación de la estación de autobuses y sus elementos anexos ocupa más de 29.600 metros cuadrados, con un edificio de viajeros de 1.800 metros cuadrados, lo que convierte el complejo en uno de los principales nodos de transporte de Galicia.

¿Cuál es el objetivo del nuevo diseño intermodal?

El propósito es crear un gran nodo de transporte público que permita la conexión ágil entre tren y autobús. Según la Xunta, el tiempo de transbordo se reducirá a menos de cinco minutos, facilitando la movilidad de los usuarios.

¿Cuántos viajeros se prevén y cuántos servicios operará la estación?

La nueva terminal podrá acoger más de 500 expediciones diarias y superar los 2,7 millones de viajeros al año, integrando además servicios metropolitanos de gran demanda en el área coruñesa.

¿Qué ocurre con la apertura de la estación?

Aunque la obra de la estación de autobuses está finalizada al 100%, su puesta en funcionamiento depende de la reorganización de las rutas y del sistema de accesos. Xunta y Ayuntamiento están coordinando ahora la integración de líneas interurbanas y metropolitanas.

¿Qué cambios de movilidad están previstos en el entorno?

El nuevo acceso desde la avenida de Arteixo, cuya apertura está prevista para esta primavera, permitirá una entrada directa al complejo intermodal.

Este vial conectará con una gran rotonda en A Sardiñeira que distribuirá el tráfico hacia la estación, Os Mallos y otros puntos de la ciudad, mejorando la fluidez y reduciendo rodeos.

¿Qué impacto tendrá en la ciudad?

Las administraciones implicadas destacan que la intermodal transformará la movilidad de A Coruña, integrando tren, autobús urbano, metropolitano e interurbano en un único punto, con una reducción significativa de tiempos de transbordo y una mejora global de la conectividad.

¿Está cerca la apertura definitiva?

Fuentes consultadas apuntan a que, si se completan los ajustes de movilidad, la nueva estación de autobuses podría entrar en funcionamiento antes de final de año.

¿Cómo avanzan las obras en los viales adyacentes?

La junta de gobierno local del 22 de abril aprobó la licitación del proyecto de remodelación en la avenida do Ferrocarril, entre ronda de Outeiro y la calle General Rubín.

Con ella, se instalará una glorieta que permitirá hacer cambios de sentido y facilitar la incorporación desde el aparcamiento subterráneo.

En la avenida de Sardiñeira, la inversión ha sido de 1,6 millones y ya está prácticamente ejecutada.

También se ha completado el vial que unirá Sardiñeira con avenida de Arteixo, con una inversión de 2,2 millones de euros.

Estas vías deberán absorber el tráfico, en la que se convertirá en una nueva puerta de entrada a la ciudad.