El mausoleo de Sir John Moore de A Coruña será restaurado por más de 160.000 euros

Tumba de Moore en los jardines de San Carlos en A Coruña

El mausoleo de Sir John Moore en el Jardín de San Carlos de A Coruña será restaurado. El Concello ha aprobado en la Xunta de Goberno Local esta obra por un presupuesto de 160.170 euros y con una duración de 30 días hábiles.

La actuación consistirá en la limpieza y restauración de todos los elementos del mausoleo. De esta forma se llevará a cabo una limpieza especializada de varios elementos centrales como las placas conmemorativas de granito, la placa de mármol, las carronadas de bronce y los cañones de hierro además de las esferas flamígeras. Estas se desmontarán para aplicar una nueva capa de pintura.

De manera previa, técnicos municipales llevaron a cabo un estudio del estado de los materiales con aportaciones recogidas en un informe que también contemplaba intervenciones propuestas. Todo ello teniendo en cuenta su relevancia arquitectónica y arqueológica, además de histórica.

El conjunto del jardín de San Carlos es Bien de Interés Cultural desde 1944.

Por otra parte, el Concello también ha aprobado este miércoles la concesión de 264 nuevas licencias, 48 de ellas urbanísticas, en régimen de comunicado y las de actividad en sus modalidades.

Entre ellas, el gobierno local destaca una de adecuación de un local de 1.236 metros cuadrados situado en la ronda de Nelle. Aquí, mediante una inversión privada de 1,5 millones de euros, se ubicará un nuevo centro médico de cuatro plantas con 19 consultas y un garaje subterráneo.