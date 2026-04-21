La fiscala del juicio de la Primitiva millonaria concluye que el lotero actuó con "avaricia" y "la frialdad más malévola"

A la izquierda, Manuel Reija, a la izquierda, Miguel Reija, en el juicio de la Primitiva Millonaria

El juicio de la Primitiva Millonaria gira en torno a tres cuestiones clave. ¿Engañó Manuel Reija al verdadero dueño del boleto premiado? En caso de ser así, ¿cuál es la identidad del beneficiario? Y, en último lugar, ¿ayudó Miguel Reija a su hermano para que se hiciera con el billete obtenido?

Según las conclusiones del Ministerio Fiscal,el lotero no le dijo al dueño del boleto que tenía premio. Acusa a Miguel de "allanar el camino de su hermano". Y considera a José Luis Alonso propietario legítimo del boleto.

Así de tajantes resultaron las valoraciones finales del Ministerio Fiscal en el penúltimo día del juicio de la Primitiva Millonaria, que se lleva celebrando en la Audiencia Provincial de A Coruña desde el pasado lunes.

Por la sala han pasado dueños de administraciones, altos cargos de loterías de la Selae, policías y, ya en último lugar, los acusados. Las pruebas testificales han sido cruciales para llegar a las conclusiones presentadas este martes por la fiscalía y los abogados de las dos familias reclamadoras del premio.

Uno de los elementos clave para entender este caso fueron los datos aportados por la terminal de la administración de San Agustín, en la que figuran las horas a las que se comprobaron los boletos y cuándo se validaron los siguientes. Según la fiscala Olga Serrano, "las pruebas dicen que Manuel miente".

13 boletos comprobados y 8 validados

Y es que, según el registro de horas, tan solo pasaron 24 segundos desde que Manuel comprobó los 13 boletos que supuestamente se había encontrado hasta que se realizó la validación de ocho nuevas apuestas. Con ello, según el Ministerio Fiscal, "Manuel no estaba solo", como él asegura, sino que "tenía delante a la persona".

"Es algo extraño que una persona vaya a comprobar un boleto, llegue a la administración y no lo haga", reiteró la abogada de la viuda de José Luis Alonso. Y es que, según el relato del lotero, él estaba solo cuando se encontró los boletos en el mostrador.

Algo que la acusación considera "imposible en cuestión de tiempo", ya que, inmediatamente después de que se comprobaran estos en la terminal, alguien realizó una serie de apuestas, coincidiendo las combinaciones de números con los boletos que se habían presentado a cobro.

"Es mucha casualidad", aseguraba la abogada. "Nuestra tesis es que la persona que presenta los billetes para su comprobación es la misma que apuesta más tarde". Todo ello coincidiendo con el mismo patrón numérico que utilizaba José Luis Alonso en sus apuestas.

Manuel Reija, en un "acto de avaricia"

En las conclusiones del juicio, el Ministerio Fiscal vuelve a identificar a José Luis Alonso como beneficiario legítimo del boleto. De hecho, Manuel "le pagó un total de 29 euros de otros boletos", según la acusación particular, para mantenerlo "tranquilo y contento".

De los trece boletos supuestamente presentados por José Luis Alonso, Manuel nunca supo concretar de cuántos se trataba. En su declaración comentó "5, 6 u 8". En base a esto, Serrano mantiene que, si desconoce el número, es porque realmente "no se los encontró".

La fiscala llegó a decir que, "en un acto de avaricia", tuvo la "frialdad más malévola" de no decirle el premio. O, en otras palabras, también señaló que "lo engañó en el sentido de que no le informó". En definitiva, la conclusión a la que llega la acusación es que "Manuel tuvo delante a la persona titular".

Miguel Reija se aprovechó de su "posición privilegiada"

Cuando Manuel Reija llevó el boleto a la delegación, este comentó en su declaración este martes que lo hizo porque lo consideró "más ágil en ese momento", pero todo "en beneficio de la persona titular". Si bien, la fiscala sentenció que realmente "lo hizo en beneficio del hermano".

En este sentido, Miguel se aprovecharía de su "posición privilegiada" en la Selae con el fin de "allanar el camino" de Manuel. "Como delegado conocía el procedimiento y enmascaró el origen del boleto", añadió. Y no solo eso: "Lo introdujo en el mercado lícito porque sabía que, a través de la Selae, era la forma correcta de cobrarlo".

Último día y visto para sentencia

Mañana miércoles, las defensas de los acusados, así como los abogados del Estado y del seguro, expondrán también sus conclusiones finales. Solo después de esto los acusados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que el caso sea visto para sentencia.