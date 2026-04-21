La alerta meteorológica y la tormenta regresan a A Coruña este martes

A Coruña vivirá este martes una jornada calurosa y de bochorno con el regreso de la lluvia en forma de tormenta esta tarde. De hecho, la Aemet ha activado un aviso amarillo en todo el noroeste de la provincia, donde las fuertes precipitaciones podrán llegar acompañadas de fuertes rachas de viento e incluso granizo.

La tormenta será, según la predicción de la Aemet, especialmente intensa hacia el mediodía con fuertes lluvias entre las 12:00 y las 18:00 que perderán fuerza pero se mantendrán durante el resto de la tarde. Las temperaturas también serán elevadas, pudiendo llegar a valores máximos de entre 26 y 27 grados, bajando a mínimas de 13 grados en las últimas horas del día.

Esta será una situación anómala respecto al resto de la semana. En los próximos días las temperaturas bajarán considerablemente, hasta los 20 o 19 grados este miércoles y jueves, aunque con su descenso disminuirá también la probabilidad de lluvia.

Después de la tormenta prevista para hoy, los cielos encapotados se marcharán en los próximos días, que alternarán nubes y claros con una ligera probabilidad de lluvia el fin de semana. Para disfrutar de nuevo de días de sol y temperaturas primaverales, habrá que esperar a la próxima semana.