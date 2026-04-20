Arde un coche de madrugada en As Xubias y provoca daños en otro vehículo, en A Coruña

Los bomberos de A Coruña sofocaron esta madrugada un incendio en un vehículo estacionado en As Xubias de Arriba.

El fuego se originó en torno a las 02:36 horas de la mañana y, según el parte de la incidencia, el vehículo ardió desde la parte delantera hasta el interior del habitáculo por causas desconocidas.

A su llegada, los bomberos procedieron a su extinción mediante la aplicación de agua y, posteriormente, de espuma.

El incendio afectó además a un segundo vehículo estacionado a su lado, en su parte lateral. En la intervención también colaboró la Policía Local.

Otras actuaciones

Horas antes, hacia las 23:32, los bomberos acudieron a la calle Florida por un conato de incendio con un leve desprendimiento de humo en el cableado de la fachada de un edificio

El incidente se produjo a la altura del balcón del primer piso. Se dio aviso a la empresa de suministro eléctrico debido al calentamiento del cableado, haciéndose cargo de la subsanación de los daños.

Además, a las 20:07 acudieron a la calle Gramela para llevar a cabo el intento de rescate de un gato en el tejado de un edificio. El animal habría salido de su vivienda por una ventana tipo Velux abierta hacia la terraza y, desde allí, habría accedido al tejado, perdiéndosele de vista. Los bomberos utilizaron una autoescala para intentar recogerlo, pero no se logró localizar al animal.