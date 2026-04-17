Llega este sábado a A Coruña la mejor competición de drones ultraligeros con pista futurista y luces LED

Existen opciones deportivas adaptadas a todos los niveles, edades y preferencias, desde actividades intensas como el CrossFit, el boxeo o el fútbol hasta opciones más accesibles como el pádel, el yoga o la natación.

Pero, ¿te imaginas participar en una competición de drones? Las carreras de drones ya son una realidad, y la Galicia Whoop League llega este fin de semana a A Coruña con su cuarta prueba en el centro comercial Espacio Coruña.

Una competición de drones a velocidades de vértigo

Tras las exitosas citas en Vigo, Santiago de Compostela y Marín, la Galicia Whoop League hará parada mañana sábado, 18 de abril, en A Coruña para acercar la innovación, la tecnología y el espectáculo en directo.

El evento acogerá una competición de drones en la categoría Tiny Whoop, es decir, carreras de drones ultraligeros (pesan menos de 30 gramos) diseñados específicamente para volar en espacios interiores cerrados.

En el centro comercial Espacio Coruña, la Galicia Whoop League transformará sus instalaciones en una pista técnica y futurista, delimitada por balizas, banderas y aros iluminados con luces LED.

"Es un reclamo visual que capta la atención al instante", señalan desde la organización.

Los pilotos volarán sus drones usando gafas (FPV), viendo en tiempo real lo que transmite la cámara del dron, mientras que el público disfrutará de la destreza de estos sorteando obstáculos a velocidades de vértigo.

La jornada comenzará a las 10:00 horas y se prolongará hasta las 20:00 horas. Además, el evento recreará la atmósfera de los e-sports físicos, con narración en directo, pantallas de tiempos y retransmisión de imágenes a tiempo real.

"Durante todo el día podrás disfrutar de una auténtica competición de Tiny Whoop, con pilotos compitiendo en un circuito indoor lleno de obstáculos y emoción. Además, el evento estará abierto para que cualquiera pueda acercarse al mundo FPV y preguntar", animan desde la organización.

La entrada es gratuita y la competición se desarrollará en la segunda planta del centro comercial Espacio Coruña, en horario de 10:00 a 20:00 horas. Es un plan perfecto para ir con niños, 100% seguro.

Aunque todavía quedan tres carreras por delante, el piloto de drones JaNo lidera la clasificación general de la Galicia Whoop League con 70 puntos. Le siguen Iron (60 puntos) y DiegoMar (54). Completan el top 5: Jandron (39) y P4nd4FPV (38).