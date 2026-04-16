La gallega Dolores Vázquez será reconocida por el Gobierno 25 años después de su condena injusta

La betanceira Dolores Vázquez será distinguida el próximo 27 de abril en Madrid con la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad a la Mujer, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Igualdad que supone un nuevo gesto de reparación simbólica hacia quien fue condenada injustamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof y posteriormente exonerada.

Más de dos décadas después de aquel caso que marcó su vida, Vázquez recibirá esta distinción en un acto institucional coincidiendo con el Día de la Visibilidad Lésbica, en el que el Gobierno pondrá en valor su trayectoria y su resistencia frente a una de las mayores injusticias judiciales y mediáticas de la historia reciente de España.

Dolores Vázquez fue detenida en septiembre del año 2000 y condenada sin pruebas en 2001 por un jurado popular, en un proceso marcado por una fuerte presión mediática y por prejuicios ligados a su orientación sexual. Pasó 17 meses en prisión hasta que la aparición del verdadero autor del crimen, Tony King, desmontó la acusación.

A pesar de su absolución y del reconocimiento público posterior de su inocencia, nunca recibió indemnización económica ni reparación institucional completa. Este nuevo homenaje del Ministerio llega 25 años después de los hechos y se interpreta como un paso más en la restitución de su honorabilidad.

La ceremonia estará presidida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y contará también con la participación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El acto incluirá además un coloquio sobre lesbofobia con activistas, académicas y representantes del movimiento LGTBI.

Betanzos reivindica una reparación pendiente

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, celebró la concesión de esta medalla y destacó que se trata de "un reconocimiento más que merecido a una mujer que simboliza la lucha por la justicia, la dignidad y la igualdad".

Barral recordó que el Concello ya homenajeó a Dolores Vázquez en marzo de 2025 con el Premio Úrsula Meléndez de Texeda, la máxima distinción municipal en materia de igualdad. "Aquel día fue especialmente emotivo, y sus palabras, cuando dijo que no guardaba rencor pero que deseaba el perdón que este país le debe, nos hicieron reflexionar profundamente", señaló.

La regidora subrayó que este homenaje estatal supone "un paso importante", aunque insistió en que todavía queda pendiente una reparación más completa: "Estamos muy contentos por ella, porque creemos firmemente que lo merece. Pero este país aún le debe algo más. El Gobierno debe ir un paso más allá y ofrecer ese perdón pleno que sigue pendiente".