Aparecen rotas varias ventanillas de coches aparcados en Os Castros, en A Coruña

Los propietarios de varios vehículos aparcados en el barrio de Os Castros, en A Coruña, esta madrugada se han despertado con una mala noticia: sus ventanillas han aparecido rotas y, en algunos casos, habían robado diferentes pertenencias que estaban depositadas en el interior tras revolver.

En concreto, los coches estaban estacionados en la carretera de Monte das Moas, justo detrás del centro de salud de O Castrillón.

Esta problemática no es nueva en la ciudad. En verano se produjo una ola en el entorno de la Domus y zonas adyacentes, mientras que en la zona de Sagrada Familia fue detenida en febrero una persona que estaba detrás de ilícitos similares tanto en este barrio como en Os Mallos.