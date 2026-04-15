El supuesto dueño de la Primitiva millonaria de A Coruña "solía jugar el mismo número": las fechas de nacimiento

José Luis Alonso era jugador habitual de lotería. De hecho, había sido tratado en un centro de adicciones al juego. "Solía comprar boletos varios. Creo que de la primitiva", señaló su viuda esta mañana en el día clave del juicio de los 4,7 millones que se está celebrando esta semana en la Audiencia Provincial de A Coruña.

"No entiendo mucho de lotería, pero sí le solía acompañar a comprar", aseguró Carmen en calidad de testigo. Oculta tras un biombo para evitar verle la cara a los acusados, respondió con la voz entrecortada a las preguntas de las partes. Incluso aquellas más incómodas que hablan de la adicción de su marido.

José Luis habría acudido solo a la administración de Carrefour. Su mujer no estuvo con él. Sin embargo, hay un extracto bancario que puede demostrar que ese día estuvo ahí. Jugó cuatro apuestas y en algunas de ellas coincidían ciertos dígitos.

"Tenía números prefijados. Le gustaba la numerología. Solía coincidir con su fecha de nacimiento. El 3 de junio de 1945", añadió la hija de José Luis, que también aportó su relato seguido de la madre. "O con el de la nieta", añadió la madre.

Jugaba con las combinaciones, algo que también pudo comprobar Germán Lago, jefe de la investigación del caso. Esos números serían los que llevaron a la policía a dar con José Luis Alonso, la persona que el Ministerio Fiscal sitúa como beneficiario del boleto.

"Solíamos hacer viajes del Inserso. Yo lo acompañaba a la administración", contó la viuda. Fue a través de esos viajes, acompañado de reservas de bus, hoteles y demás cuando la policía dio con su marido, en 2014. Este ya había muerto por entonces.

"Me llamaron, pero yo pensé que era una estafa y les colgué", contó la viuda . La policía estaba tan convencida de que era el que llamó a la hija para que insistiera a su madre para que hablara con ellos. Y así hizo. Solo entonces se darían cuenta de que su marido y su padre podría haber sido la persona que compró ese boleto millonario. Motivo por el que están hoy sentadas aquí madre e hija.

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