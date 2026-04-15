Detenido un gestor en A Coruña por estafar más de 190.000 euros a una mujer

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a un hombre acusado de estafar más de 190.000 euros a una mujer a la que ofreció supuestos servicios de gestión que nunca llegó a realizar.

La detención se produjo el pasado 9 de abril, tras una investigación iniciada a raíz de los hechos ocurridos en enero de 2024.

La víctima, que residía en Suiza con su marido, decidió trasladarse a España tras el fallecimiento de este, con el objetivo de gestionar el cobro de una póliza de defunción y tramitar su situación administrativa.

Una vez en la ciudad, acudió a un gestor recomendado por un conocido. El detenido se aprovechó de su situación de vulnerabilidad, sin red de apoyo en el país y con escaso conocimiento de los trámites, para exigirle cerca de 191.000 euros por supuestas gestiones.

Esta cantidad, según la investigación, triplicaría los honorarios habituales por este tipo de servicios.

El acusado justificaba los pagos con gastos ficticios, como viajes a Suiza o supuestas gestiones para agilizar trámites a través de contactos. Sin embargo, no realizó ninguna de las gestiones comprometidas.

Además, indicaba a la víctima que evitase salir de su domicilio o acudir al banco, bajo el pretexto de no interferir en los trámites, llegando a ejercer un control constante sobre ella e impidiéndole disponer de su propio dinero.

La investigación policial determinó que el hombre abrió una cuenta bancaria para recibir el dinero, desde la que realizó reintegros en efectivo y transferencias a empresas vinculadas a su entorno, con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos y dar apariencia de legalidad.

Tras las diligencias, los agentes lograron bloquear la cuenta utilizada y recuperar parte del dinero estafado.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial mientras continúa el proceso.