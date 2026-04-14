Las pintadas con asterisco se multiplican en A Coruña y aparecen en bajos de Monte Alto

El Partido Popular de A Coruña ha denunciado la aparición de grandes asteriscos pintados en fachadas del barrio de Monte Alto, una intervención que, según los populares, debe ser retirada por considerarse pintadas no autorizadas en el espacio público.

La formación ha trasladado su queja a través de redes sociales, donde advierte de la expansión de estos símbolos por distintos puntos de la ciudad.

Las marcas, realizadas en color blanco y de gran tamaño, no se limitan a Monte Alto. En las últimas semanas también han sido visibles en zonas como la calle del Orzán, la Barrera o la calle Alta, principalmente en bajos vacíos o sin actividad.

Desde el PP insisten en que este tipo de actuaciones generan deterioro en la imagen urbana y reclaman una actuación municipal para eliminarlas.

Aportando significado a espacios desapercibidos

Detrás de estas intervenciones se encuentra un artista que firma como "aste*risco", quien reivindica el carácter artístico de estas piezas.

Según explicó recientemente a Quincemil, los asteriscos funcionan como símbolos que aportan significado a espacios desapercibidos, transformando visualmente paredes que, de otro modo, pasarían inadvertidas para los viandantes.

El autor defiende además el uso de la calle como lienzo y subraya que estas intervenciones buscan generar una experiencia estética diferente, jugando con la escala de un símbolo cotidiano como el asterisco.

También pone en valor el arte urbano como una forma de expresión inherente al ser humano, equiparándolo a otras manifestaciones artísticas contemporáneas.