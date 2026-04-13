La ONCE reparte más de 1,7 millones en A Coruña con dos Sueldazos del fin de semana

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado una lluvia de dinero en la provincia de A Coruña. En total, se han repartido 1.740.000 euros gracias a dos Sueldazos correspondientes a los sorteos celebrados los días 11 y 12 de abril, que han tenido como protagonistas a Sada y la ciudad herculina.

El premio más destacado cayó en Sada durante el sorteo del sábado. Un afortunado se llevó un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años, además de 300.000 euros al contado, lo que suma un total de 1,5 millones de euros.

El cupón fue vendido por Alfonso Vázquez Rodríguez desde su quiosco situado en la calle Venezuela, en la zona de la Avenida da Mariña.

La suerte también sonrió a A Coruña al día siguiente. El sorteo del domingo dejó otro Sueldazo, en este caso de 2.000 euros mensuales durante 10 años, con un importe total de 240.000 euros, vendido por el agente José Adalberto Peña Marcano en su punto habitual de Puerta Real, en la calle Montoto.

Estos premios forman parte del conocido Sueldazo del fin de semana, uno de los sorteos más populares de la ONCE, que reparte cada sábado y domingo importantes cantidades en forma de ingresos periódicos durante años .