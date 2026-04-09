Así funcionará el bus interurbano en A Coruña desde el lunes: 102 líneas sufren modificaciones

La Xunta de Galicia reorganizará a partir del próximo lunes 13 de abril el transporte público interurbano en A Coruña con motivo de la peatonalización de la zona de Entrejardines, una actuación que obligará a modificar tanto la ubicación de numerosas paradas como parte de algunos recorridos dentro de la ciudad.

El cambio, coordinado entre la Administración autonómica y el Ayuntamiento herculino, supondrá que todas las líneas interurbanas que hasta ahora operaban en la parada de Entrejardines pasarán a hacerlo desde una nueva ubicación situada junto al Teatro Colón, en la calle Alcalde Manuel Casas.

La medida afectará a un total de 102 líneas de transporte público.

Desde la Xunta explican que esta reorganización responde a la necesidad de adaptar el servicio a la transformación urbanística del entorno, después de que el Ayuntamiento haya decidido convertir Entrejardines en un espacio de prioridad peatonal, eliminando el tráfico rodado en ese punto neurálgico del centro de la ciudad.

Nuevo recorrido para la línea que conecta Abente y Lago con el aeropuerto

Además de este traslado general de paradas, el Gobierno gallego también introducirá cambios en la línea que conecta el Hospital Abente y Lago con el aeropuerto de A Coruña, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y aliviar la circulación en la avenida de la Marina.

En concreto, esta ruta dejará de pasar por Puerta Real y el Obelisco, dos de sus paradas habituales, y circulará en su lugar por la avenida do Porto hasta la plaza de Ourense. Según la Xunta, esta modificación busca descongestionar el tráfico en la fachada marítima y reforzar la seguridad en el entorno peatonal habilitado en la zona portuaria.

Asimismo, también se modificará la parada de cabecera de esta línea, que se trasladará a una nueva ubicación frente al Monumento ao Emigrante, en línea con la nueva ordenación de tráfico diseñada por el Ayuntamiento.

Con estos cambios, la Xunta pretende mantener la operatividad del transporte metropolitano y minimizar el impacto de la peatonalización sobre los miles de usuarios que utilizan cada día las conexiones interurbanas en la ciudad, especialmente en uno de los principales puntos de enlace entre A Coruña y su área metropolitana.

La nueva estación de buses en la Intermodal, pendiente de fecha de apertura

Fuentes de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes han indicado a Quincemil que la apertura de la nueva estación de autobuses en la Intermodal, cuya obra ya está finalizada, "entrará en funcionamiento cuando culmine el trabajo de reordenación de las líneas" y de esta forma "resulte posible su funcionamiento en coordinación con el actual concesionario, el Ayuntamiento de A Coruña".

Por su parte, continúan los trabajos para la creación tanto de los nuevos accesos de tráfico rodado en el entorno, como del tramo de estación de tren, que sigue operando con una edificación provisional.