Los controladores aéreos de A Coruña irán a huelga indefinida el 17 de abril: "Esto es insostenible"

Vista a la torre de control en el aeropuerto de Alvedro de A Coruña desde la pista AENA

Los controladores aéreos del aeropuerto de A Coruña irán a huelga el próximo viernes 17 de abril. El paro, convocado por los sindicatos Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y Comisiones Obreras (CCOO), también afectará a otros aeropuertos como Vigo, El Hierro, Fuerteventura, Jerez, La Palma, Lanzarote, Cuatro Vientos y Sevilla. Todos ellos gestionados por la empresa Saerco.

Ambas centrales sindicales denuncian la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional. La convocatoria afecta a los controladores y controladoras de las torres gestionadas por la empresa.

Los sindicatos sostienen que el conflicto no responde a incidencias puntuales, sino a un problema estructural derivado de años de reducción de personal, sobrecarga de trabajo, improvisación organizativa e incumplimientos en materia de descanso, conciliación y planificación del servicio.

Según el preaviso registrado este 6 de abril, la empresa ha ido disminuyendo efectivos sin reponer adecuadamente las salidas, obligando a la plantilla a sostener la operativa en condiciones cada vez más precarias. "Esto es insostenible en el tiempo", señala Susana Romero, portavoz sindical de USCA.

Entre las causas de la huelga, USCA y CCOO citan la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso abusivo de las disponibilidades, cambios de turno comunicados con escaso margen, falta de claridad en los cuadrantes sobre los descansos obligatorios y prácticas organizativas irregulares en varias dependencias. Los sindicatos denuncian que estas medidas han convertido en habitual lo que debería ser excepcional.

Huelga indefinida coincidiendo con el cierre del aeropuerto de Santiago

De secundarse la huelga indefinida a partir del día 17, coincidiría con el cierre temporal del aeropuerto de Santiago, del 23 de abril al 27 de mayo, por las obras de regeneración del pavimento de la pista, lo que provocará el traslado temporal de parte de su operativa a los aeropuertos de A Coruña y Vigo.

La portavoz de USCA, Susana Romero, explica a Quincemil que pese a la huelga el servicio a los pasajeros no se verá especialmente afectado: "Ahora mismo en Alvedro hay 8 controladores, en cada turno hay uno operativo. Por lo que, aunque aumente el número de vuelos habrá un controlador trabajando como servicios mínimos".

De hecho, destaca que cada controlador trabaja en turnos de 12 horas, lo que se suma a las condiciones laborales que denuncian: "En Alvedro hubo noches en las que no se puede garantizar el servicio". Asimismo, Romero insiste en que "el tráfico subió muchísimo desde 2020. Los controladores en las torres privadas no hace más que disminuir".

"Plantilla sometida a fatiga"

Las organizaciones convocantes advierten además de que la seguridad aeronáutica no puede sostenerse sobre una plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente. A su juicio, la falta de descansos efectivos y la alteración continua de la organización del trabajo comprometen la concentración exigida en un servicio esencial como el control aéreo.

USCA y CCOO aseguran también que, antes de convocar la huelga, intentaron abrir una vía de negociación con la empresa, pero las reuniones previstas fueron aplazadas o canceladas de forma reiterada por parte de SAERCO continuando sin respuesta asuntos clave como las plantillas reales, la cobertura de ausencias, la prevención de riesgos laborales, la gestión de la fatiga y los criterios de elaboración de cuadrantes.

Con esta convocatoria, los sindicatos reclaman plantillas suficientes en todas las torres, respeto a los descansos aeronáuticos, fin de las activaciones abusivas de disponibilidad, garantía de las vacaciones y condiciones laborales compatibles con la seguridad operacional y la dignidad profesional. El preaviso señala además que, con carácter previo, se ha solicitado la mediación obligatoria ante el SIMA.