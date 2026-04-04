Terrazas llenas en A Coruña para disfrutar de este Sábado Santo

Este Sábado Santo A Coruña se dividió entre quienes fueron al templo de Riazor para el encuentro entre el Dépor y el Málaga y entre quienes, en otro punto de la ciudad, junto a la Orden Tercera, acudieron a la Ciudad Vieja para presenciar la procesión de Nuestra Señora de la Soledad, más conocida como Os Caladiños.

Aun así, la zona centro de la ciudad se llenó de paseantes y de coruñeses y visitantes que ocupaban las terrazas de la Marina y de otros puntos como el entorno de la plaza de Lugo o la propia Ciudad Vieja.

El tiempo fue menos caluroso de lo esperado. Esta Semana Santa el sol está siendo protagonista, si bien este sábado no calentó tanto como se había previsto y las temperaturas máximas se quedaron en torno a los 17 grados. Esta noche bajarán hasta los 10 grados.

Con la chaqueta e incluso el abrigo puesto, y también con gafas de sol, no fueron pocos quienes se animaron a tomar un helado, aunque esta tarde las heladerías no registraron grandes colas como en días anteriores.

La Semana Santa terminará este Domingo de Resurrección con un tiempo similar al de hoy y con menos nubes en el cielo antes de una semana en la que habrá que volver a sacar los paraguas.