Las obras del primer parque cubierto de A Coruña arrancan la semana que viene en O Ventorrillo

O Ventorrillo, en A Coruña, está más cerca de convertirse en el primer barrio de la ciudad en contar con un parque infantil cubierto, ya que las obras se iniciarán previsiblemente la próxima semana.

Se trata de un proyecto pionero que se situará junto al parque infantil de la guardería, cerca de la plaza Salvador de Madariaga, y que permitirá a los niños y niñas jugar protegidos de las condiciones meteorológicas en invierno y también resguardarse del sol en verano.

"Nuestra idea de llevar las mejores infraestructuras y espacios a los barrios de la ciudad sigue adelante, y este proyecto es solo una muestra de ello. Lo que llegará al Ventorrillo es un concepto de área infantil moderna, de vanguardia, con mejor equipamiento y con más capacidad, no solo para que puedan jugar más, sino para que puedan jugar mejor. Es un proyecto que llevaba mucho tiempo sobre la mesa y ahora está muy cerca de hacerse realidad", subrayó la alcaldesa, Inés Rey.

El área infantil contará con cuatro cubiertas ligeras de policarbonato para cubrir el parque. Tal como detalló la alcaldesa, la superficie pasará de los 400 metros cuadrados actuales a 730. Con esta mejora, casi se duplica el espacio. También aumenta el aforo, que pasará de 76 a 135 personas usuarias.

Además, se renovarán tanto el pavimento como los equipamientos actuales, incorporando juegos inclusivos y sensoriales. Habrá dos nuevos toboganes aprovechando el desnivel colindante al parque, similares a los existentes en los parques de Oza y Eirís. Esta actuación se realiza siguiendo la hoja de ruta del Plan de Barrios trazada por el Gobierno local para llevar mejoras estructurales a todos los puntos de la ciudad.