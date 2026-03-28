Alerta amarilla en la costa de A Coruña por temporal durante este sábado

La costa de A Coruña permanece este sábado en alerta amarilla por temporal costero desde el mediodía y hasta la medianoche, según la previsión de AEMET.

El aviso afecta especialmente al noroeste y oeste del litoral coruñés, donde se esperan vientos del nordeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7), principalmente entre Fisterra y Sisargas. A esto se suma mar combinada del norte o noroeste con olas que podrían alcanzar entre los cuatro y los cinco metros de altura.

Un episodio de mar agitada que, sin embargo, no vendrá acompañado de lluvia en la ciudad. Según la previsión de MeteoGalicia, las precipitaciones se mantendrán alejadas de A Coruña durante todo el fin de semana.

En cuanto a las temperaturas, este sábado se moverán entre los 11 y los 14 grados, con un descenso durante la madrugada del domingo hasta los 8 grados. Ya durante la jornada dominical, los termómetros volverán a subir ligeramente, alcanzando valores en torno a los 15 grados.

Así, el fin de semana estará marcado por el viento y el estado del mar, más que por la lluvia, en una jornada en la que se recomienda extremar la precaución en la costa.