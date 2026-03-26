¿Por qué han aparecido varias estatuas de A Coruña cubiertas con una tela morada?

Estatua de la plaza del Humor de A Coruña cubierta en una acción feminista. CGM

Este jueves, varias esculturas de la ciudad de A Coruña han amanecido cubiertas bajo una tela morada y con mensajes en apoyo a las mujeres afganas. Se trata de una iniciativa coordinada entre varias ciudades en las que, mediante esta acción, se busca poner el foco en la situación de discriminación que viven las mujeres en Afganistán debido al régimen talibán.

Detrás de esta acción está un movimiento social feminista 'Todas a Bruselas' cuya acción central ha sido una protesta en la capital belga prevista para este mismo jueves.

Allí, varias mujeres han reivindicado al Parlamento europeo que los gobiernos no "abandonen" a las mujeres afganas y tengan en cuenta su situación para tomar medidas al respecto.

Para dar apoyo a esta protesta, en varias ciudades como A Coruña o Vigo, se han cubierto estatuas bajo velos morados y con carteles en los que se lee "mulleres de Afganistán aquí están as túas irmás".

En los últimos años, de acuerdo con un informe reciente de Amnistía Internacional, el régimen talibán ha impuesto medidas como la prohibición de que se escuche la voz de las mujeres en público o de que usen el transporte público sin un acompañante masculino, además de no poder continuar con sus estudios más allá de los 12 años.

En este contexto, una de las mujeres que ha participado en la acción reivindicativa desde A Coruña explica que "nos centramos en velar estatuas de homes, non de mulleres, porque do que se trata é de visibilizar que as mulleres están sendo tapadas e invisibilizadas en nome da relixión, vulnerando os dereitos humanos. Isto o están facendo os homes".

La misma activista indica que, al tapar las estatuas de Juan Neira en Cuatro Caminos o Manuel Murguía y John Lennon en el entorno de los jardines de Méndez Núñez y todas las de la plaza del Humor, "queríamos reflexar o que se sinte ao ver a unha persoa velada. Se perde a súa identidade e a súa personalidade; os seus soños. Iso era o que queríamos transmitir"-