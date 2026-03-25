Imagen de la intervención.

Imagen de la intervención. Bomberos Coruña.

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A Coruña

Los bomberos de A Coruña apagan un incendio en unos cables de una acometida eléctrica

El suceso tuvo lugar en la calle Mariscal Pardo Cela. Los profesionales solicitaron que se minimice el consumo eléctrico hasta que la empresa suministradora solucione la incidencia

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Los bomberos de A Coruña han tenido que desplazarse esta noche hasta la calle Mariscal Pardo Cela, en la zona de Os Mallos, para apagar un fuego en un elemento urbano.

Avenida de Linares Rivas, A Coruña

En concreto, según el parte de servicio, se produjo fuego en los cables de una acometida eléctrica, lo que ocasionaba riesgo para los transeúntes y para los usuarios del servicio eléctrico.

Los profesionales aseguraron la zona, al detectar que el problema afectaba al cableado de un edificio, y recomendaron que se limite el consumo eléctrico mientras la empresa suministradora no solucione el percance.