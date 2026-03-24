Detenido en A Coruña un empresario por usar identidades falsas para contratar a extranjeros

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a un empresario acusado de emplear a ciudadanos extranjeros utilizando identidades de terceros con el objetivo de reducir costes laborales.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo 2 de la UCRIF en el marco de la operación "Marka", se inició tras la denuncia de un trabajador extranjero. Al consultar su vida laboral, comprobó que había sido dado de alta en la Seguridad Social por una empresa en fechas en las que ni siquiera se encontraba en España.

A partir de ahí, los agentes descubrieron un sistema fraudulento en una empresa dedicada a trabajos de limpieza y mantenimiento. Según la investigación, el empresario utilizaba documentos de antiguos empleados para dar de alta a nuevos trabajadores, evitando así asumir gastos obligatorios.

Ahorro de costes a través del fraude

El objetivo de esta práctica era eludir el pago de los cursos de formación necesarios para el puesto, así como evitar dar de alta a los trabajadores durante ese periodo. De este modo, reutilizaba identidades de empleados que ya habían completado esa formación.

Perjuicio a trabajadores y empresas

Este sistema perjudicaba directamente a los empleados, que creían estar dados de alta correctamente en la Seguridad Social, pero que en realidad no generaban cotización alguna. Las altas figuraban a nombre de otras personas.

Además, también afectaba a las empresas para las que se realizaban los servicios, ya que el empresario empleaba personal sin la formación exigida en materia de seguridad laboral, lo que suponía un riesgo añadido.

Algunos trabajadores, al detectar que su contrato figuraba a nombre de otra persona, fueron despedidos tras reclamar que se regularizara su situación.

La investigación culminó con la detención del empresario el pasado 9 de marzo como presunto autor de un delito de falsedad documental.